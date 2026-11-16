به گزارش خبرنگار مهر، پس از لغو دیدار تیم فوتبال استقلال مقابل خیبر خرم‌آباد در هفته سیزدهم لیگ برتر، آبی‌پوشان تمرینات خود را برای آماده‌سازی و حضور در دیدار برابر العین امارات در هفته پنجم مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا دنبال می‌کنند. این مسابقه قرار است روز دوم آذر برگزار شود.

تمرینات استقلال از چند روز گذشته آغاز شده است اما یاسر آسانی وینگر آلبانیایی آبی‌پوشان در جلسات تمرینی روزهای اخیر حضور نداشت. این بازیکن پس از بازگشت به تهران از امروز در تمرینات استقلال شرکت می‌کند تا خود را برای تقابل با العین آماده کند.

در خبری دیگر از باشگاه استقلال، پنجره نقل‌وانتقالاتی این باشگاه همچنان بسته است و تاکنون تغییری در سامانه‌های فیفا در این خصوص به ثبت نرسیده است. آبی‌پوشان در صورت رخ ندادن اتفاقی خاص، از نیم‌فصل دوم لیگ برتر امکان جذب بازیکنان جدید را خواهند داشت.