به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، ۱۴ نوامبر هر سال به‌مناسبت سالروز تولد پروفسور فردریک گرنت بنتینگ (Frederick Grant Banting) کاشف انسولین، از سوی فدراسیون بین‌المللی دیابت، روز جهانی دیابت اعلام شده است. کشورهای مختلف جهان هر سال این مناسبت را گرامی می‌دارند و جلسات آموزشی زیادی را برای افراد مبتلا به دیابت و پزشکان برگزار می‌کنند.

دکتر سعید کلباسی، دانشیار غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به «اقدام زودهنگام در مواجهه با دیابت» به‌عنوان شعار امسال فدراسیون بین‌المللی دیابت، می‌گوید: برای شروع درمان نباید صبر کنیم که بیماران دیابتی به زخم پا و قطع پا، سکته و نارسایی قلبی و دیالیز کلیه برسند. افراد در مواجهه با بیماری دیابت هر چه زودتر باید اقدام کنند، چون مواجهه زودهنگام در پیشگیری و درمان مفید و بهتر است.

دانشیار غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به دستورالعمل‌های فدراسیون بین‌المللی دیابت می‌گوید: در موضوع بیماری دیابت تنها نباید به بیمار مبتلا به دیابت یا پیش‌دیابتی توجه کرد بلکه بعضی از افراد فاکتورهای خطر زیادی دارند که می‌توان گفت معادل یک بیمار دیابتی در معرض خطر دیابت قرار دارند. به همین دلیل فدراسیون بین‌المللی دیابت یک پرسشنامه برای ارزیابی ریسک ابتلا به بیماری دیابت در آینده تهیه کرده است. داروسازی دکتر عبیدی این پرسشنامه را به زبان فارسی دردسترس قرار داده است.

تحت پوشش بیمه قرار گرفتن داروهای دیابت گلوریپا، سینوریپا، گلورنتا و گلوتریو

او در پایان از تحت پوشش بیمه قرار گرفتن داروهای دیابت خانواده (SGLT2i) مانند گلوریپا (Gloripa®)، سینوریپا (®Synoripa) و گلورنتا (®Glorenta) و گلوتریو (Glotrio®) خبر می‌دهد و می‌گوید: «افراد مبتلا به بیماری دیابت می‌توانند از پزشک‌ها درخواست کنند این داروها را به شکل نسخه نشان‌دار برای‌شان تجویز کنند تا با قیمت مناسب از این داروها استفاده کنند.»

ارزیابی ریسک ابتلا به دیابت نوع ۲

داروسازی دکتر عبیدی به مناسب هفته دیابت امکان ارزیابی رایگان و آسان ریسک ابتلا به دیابت نوع ۲ را فراهم کرده است. با ورود به این پرسشنامه و پاسخ به ۷ سوال می‌توانید از ریسک ابتلای خود به بیماری دیابت نوع ۲ در سال‌های آینده با خبر شوید.

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