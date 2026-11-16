به گزارش خبرگزاری مهر، سید امیرحسین مدنی، مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام مدنی با اشاره به اهمیت استمرار فعالیت نانوایی‌ها در شرایط بحران اظهار کرد: سال گذشته با هماهنگی پدافند غیرعامل استان‌ها، موضوع تاب‌آوری برخی مشاغل در زمان قطعی برق مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد برخی کسب‌وکارها به‌ویژه نانوایی‌ها، علاوه بر اهمیت اقتصادی، از جنبه تاب‌آوری اجتماعی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند.

وی افزود: در زمان قطعی برق، فعالیت نانوایی‌ها با مشکلات متعددی مواجه می‌شوند؛ چرا که بخش قابل توجهی از نانوایی‌ها به دلیل به‌روزرسانی تجهیزات، به برق وابسته هستند. قطعی دو تا سه ساعته برق می‌تواند موجب از بین رفتن خمیر و توقف فعالیت نانوایی شود و از سوی دیگر، تجمع مردم در صف و انتقال مراجعه به ساعات دیگر، نارضایتی اجتماعی ایجاد می‌کند.

مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام ادامه داد: برای رفع این مشکل، شناسایی نانوایی‌های کانونی و مرکزی در دستور کار قرار گرفت و حمایت از این واحدها برای تأمین موتور برق و همچنین دوگانه‌سوز کردن مشعل‌ها آغاز شد.

مدنی گفت: از سال گذشته در مجموع سه هزار و ۳۸۱ نانوایی در ۳۱ استان کشور با استفاده از تسهیلات بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام به تجهیزات دوگانه‌سوز و منابع جایگزین تولید برق مجهز شدند.

وی با اشاره به شرایط متفاوت تأمین انرژی در فصول مختلف افزود: نانوایی‌ها در زمستان با چالش تأمین گاز و در تابستان با مشکل قطعی برق مواجه هستند؛ بنابراین با اجرای این طرح تلاش شده است وابستگی آنها به یک منبع انرژی کاهش یابد و امکان استمرار فعالیتشان در شرایط بحران فراهم شود.

مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام با اشاره به شرایط ویژه کشور تأکید کرد: با توجه به بحران جنگ، اهمیت این موضوع دوچندان شده است و امسال نیز برنامه گسترده‌تری برای افزایش تاب‌آوری نانوایی‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

سید امیرحسین مدنی با بیان اینکه حدود ۴۰ هزار نانوایی در کشور فعالیت می‌کنند، گفت: امسال بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام هدف‌گذاری کرده است که نزدیک به یک‌چهارم نانوایی‌های کشور، معادل حدود ۱۰ هزار واحد، تحت حمایت این طرح قرار گیرند.

وی افزود: برای انتخاب نانوایی‌های مشمول حمایت، شاخص‌هایی نیز در نظر گرفته شده است که یکی از آنها حرکت به سمت تولید نان کامل است. نانوایی‌هایی که در مسیر تولید نان کامل فعالیت کنند، در اولویت حمایت قرار خواهند گرفت؛ چرا که توسعه تولید نان کامل می‌تواند در ارتقای سلامت جامعه نیز مؤثر باشد.

مدنی همچنین از تنوع‌بخشی به تجهیزات تولید برق در طرح امسال خبر داد و گفت: امسال علاوه بر ژنراتورهای گازوئیلی، ژنراتورهای بنزینی، دوگانه‌سوز و سایر تجهیزات تأمین برق نیز در نظر گرفته شده است تا نانوایی‌ها در زمان قطعی برق شبکه بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند.

مدنی ادامه داد: امیدواریم تا پایان سال بتوانیم مجموعاً نزدیک به ۱۰ هزار نانوایی را در این طرح مورد حمایت قرار دهیم؛ به‌گونه‌ای که علاوه بر دوگانه‌سوز شدن مشعل‌ها، یک منبع انرژی برق مستقل از شبکه نیز در اختیار این واحدها قرار گیرد.

وی درباره میزان تسهیلات پرداختی نیز اظهار کرد: در سال گذشته، تسهیلات پرداختی به ازای هر نانوایی برای تأمین تجهیزات حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان بود که میزان آن با توجه به ظرفیت ژنراتور، از حدود ۸ تا ۱۲ کیلووات، متفاوت بود.

مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام افزود: برای سال جاری پیش‌بینی کرده‌ایم به ازای هر نانوایی حدود ۲۵۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان تسهیلات پرداخت شود و با فرض میانگین ۳۰۰ میلیون تومان برای هر واحد، منابع قابل توجهی برای اجرای این طرح اختصاص خواهد یافت.

مدنی در پایان درباره نحوه پرداخت تسهیلات نیز خاطرنشان کرد: تسهیلات با دوره بازپرداخت چهار تا پنج ساله در اختیار نانوایی‌های واجد شرایط قرار می‌گیرد و بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام، این واحدها را برای خرید تجهیزات مورد نیاز از جمله تجهیزات تأمین برق و دوگانه‌سوز کردن مشعل‌ها معرفی و حمایت می‌کند.