به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، علیرضا میرجلیلی با اشاره به اهمیت منابع آبی در بخش کشاورزی اظهار کرد: قنوات از زیرساخت‌های حیاتی تأمین آب در مناطق روستایی هستند و احیای آن‌ها نقش مهمی در بازگشت جریان آب به اراضی کشاورزی و پایداری تولید دارد.

وی افزود: مدیریت جهاد کشاورزی با هدف صیانت از این منابع ارزشمند، تسریع در عملیات مرمت و لایروبی قنوات را دنبال می‌کند تا زمینه بهره‌برداری بهتر از منابع آب و تداوم فعالیت‌های کشاورزی در منطقه فراهم شود.

میرجلیلی با تأکید بر ضرورت استفاده بهینه از منابع آبی ادامه داد: صیانت از قنوات و جلوگیری از هدررفت آب، از اولویت‌های توسعه پایدار روستایی است و طرح‌های مرتبط با این حوزه با نظارت کارشناسی اجرا می‌شوند.

وی همچنین با اشاره به بازدید میدانی از روند پیشرفت عملیات مرمت قنوات در روستاهای بامکان و کافی‌آباد گفت: در این بازدید، مسائل و مشکلات اجرایی طرح‌ها بررسی و راهکارهای لازم برای رفع موانع و تسریع در روند اجرای عملیات اتخاذ شد.