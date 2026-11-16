به گزارش خبرنگار مهر، قاسم فدوی امروز دوشنبه در آیین تجلیل از واحدهای نمونه استاندارد استان تهران، با تشریح عملکرد یک‌ساله این اداره کل اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۶ هزار واحد تولیدی در استان تهران تحت پوشش نظارت اداره کل استاندارد قرار دارند که در بخش‌های مختلفی از جمله صنایع ساختمانی، معدنی و غذایی فعالیت می‌کنند.

وی افزود: در حوزه استاندارد اجباری حدود ۱۴ هزار و ۵۰۰ پروانه و در بخش استانداردهای تشویقی و اختیاری نیز حدود ۷۰۰ پروانه صادر شده است.

انجام ۲۰ هزار نمونه‌برداری از واحدهای تولیدی

مدیرکل استاندارد استان تهران با اشاره به اقدامات نظارتی و آموزشی این اداره کل در سال گذشته گفت: طی این مدت ۶۹ هزار و ۶۶۰ نفرساعت آموزش ارائه شده و حدود ۲۰ هزار نمونه‌برداری از واحدهای تولیدی صورت گرفته است. با این حال، گستردگی فعالیت‌های اقتصادی و تعدد واحدهای تولیدی در استان تهران، ضرورت افزایش پوشش نظارتی و توسعه نمونه‌برداری‌ها را دوچندان می‌کند.

فدوی همچنین از ارزیابی ۳۵۲ محموله وارداتی در حوزه ارزیابی انطباق کالاها خبر داد و افزود: با توجه به افزایش فعالیت گمرکات استان تهران و انتقال بخشی از فرآیند ترخیص کالاها به این استان در پی شرایط ایجادشده در بنادر جنوبی کشور، تقویت توان کارشناسی و نظارتی در گمرکات را در دستور کار قرار داده‌ایم تا امکان پاسخگویی به حجم فزاینده کالاهای ورودی فراهم شود.

وی ادامه داد: در سال گذشته حدود ۲۰ هزار بازرسی از مراکز عرضه انجام شد. همچنین در حوزه آسانسورها، نزدیک به هفت هزار تأییدیه اولیه و حدود ۱۰ هزار تأییدیه بازرسی ادواری صادر شده است.

آگاهی‌بخشی به مصرف‌کنندگان برای مقابله با عرضه کالاهای بی‌کیفیت

مدیرکل استاندارد استان تهران، آموزش و اطلاع‌رسانی درباره حقوق مصرف‌کنندگان را از محورهای اصلی فعالیت این اداره کل دانست و اظهار کرد: در سازمان ملی استاندارد ایران، دسترسی مردم به کالاهای استاندارد و باکیفیت از حقوق اساسی مصرف‌کنندگان محسوب می‌شود و بر همین اساس، استفاده از ظرفیت رسانه‌ها و فضای مجازی برای افزایش آگاهی عمومی را دنبال کرده‌ایم.

وی افزود: تولید و انتشار محتوای آموزشی، از جمله نماهنگ‌های تولیدشده با بهره‌گیری از هوش مصنوعی، برگزاری مصاحبه‌ها و انتشار اخبار مرتبط، از جمله اقداماتی است که با هدف آشنایی مردم با حقوق مصرف‌کنندگان، افزایش مطالبه‌گری و جلوگیری از فریب آنان در زمینه کیفیت کالاها انجام شده است.

فدوی با تأکید بر ضرورت مسئولیت‌پذیری تولیدکنندگان در قبال کیفیت محصولات تصریح کرد: اعتقاد ما این است که مسئولیت اصلی تضمین کیفیت محصول بر عهده تولیدکننده است و واحدهای تولیدی باید مطابق تکالیف قانونی، مسئولیت کیفیت محصولات خود را بپذیرند. نظارت بر اجرای این مسئولیت نیز با جدیت در دستور کار اداره کل استاندارد قرار دارد.

استفاده از ظرفیت تشکل‌های تخصصی در فعالیت‌های استاندارد

وی توسعه مشارکت بخش غیردولتی و تشکل‌های تخصصی را از دیگر برنامه‌های این اداره کل برشمرد و گفت: در این زمینه از ظرفیت انجمن‌ها، اتحادیه‌ها و تشکل‌های تخصصی استفاده کرده‌ایم و بخشی از فعالیت‌ها و مسئولیت‌های اجرایی با مشارکت این مجموعه‌ها انجام می‌شود.

مدیرکل استاندارد استان تهران ادامه داد: در حوزه توزیع، رسیدگی به شکایات و همچنین برخی امور مرتبط با آزمون و فعالیت‌های آزمایشگاهی، از ظرفیت انجمن آزمایشگاه‌های همکار استفاده شده است. همچنین رسیدگی به اختلافات میان مدیران کنترل کیفیت و کارفرمایان با مشارکت انجمن مدیران کنترل کیفیت دنبال می‌شود.

سامانه رهگیری سیلندرهای گاز طبی و صنعتی آماده شد

فدوی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای افزایش ایمنی تجهیزات تحت فشار اظهار کرد: با توجه به ضرورت نظارت دقیق‌تر بر سیلندرهای گاز فشرده طبی و صنعتی، با همکاری اتحادیه و انجمن فعال در این حوزه، سامانه‌ای برای رهگیری و پایش این سیلندرها طراحی کرده‌ایم.

وی افزود: این سامانه آماده شده و در حال حاضر آزمایشگاه‌های استان تهران در حال ورود اطلاعات به آن هستند. هدف از اجرای این طرح، فراهم کردن امکان ردیابی تمامی سیلندرهای گاز طبی و صنعتی و مشخص شدن محل استقرار و وضعیت ایمنی آنهاست. در صورت موفقیت این طرح در استان تهران، امکان توسعه آن در سطح کشور نیز وجود خواهد داشت.

مدیرکل استاندارد استان تهران همچنین به اقدامات انجام‌شده در زمینه کنترل کیفیت بتن اشاره کرد و گفت: با راه‌اندازی سامانه مربوط به کنترل بتن، اداره کل استاندارد استان تهران نیز به این فرآیند ورود کرده و با ایجاد پنل تخصصی، بستر نظارت و پیگیری نمونه‌برداری‌های مرتبط را فراهم آورده است.

بررسی کیفیت لبنیات سنتی، فرآورده‌های گوشتی و آرد نانوایی‌ها

فدوی با اشاره به اجرای برنامه‌های نظارتی ویژه برای کنترل کیفیت محصولات در بازار اظهار کرد: علاوه بر نظارت‌های مستمر، طی یک سال گذشته در چند حوزه که گزارش‌ها و نگرانی‌هایی درباره کیفیت محصولات و سلامت مصرف‌کنندگان وجود داشت، اقدامات نظارتی ویژه‌ای انجام دادیم.

وی افزود: بررسی احتمال وجود چربی‌های گیاهی در لبنیات سنتی، کنترل فرآورده‌های گوشتی عرضه‌شده در محدوده خیابان انبار نفت، بررسی کیفیت کنجد مورد استفاده در نانوایی‌ها و کنترل آرد مصرفی واحدهای نانوایی از جمله این اقدامات بوده است.

وی با اشاره به اجرای برنامه ویژه کنترل آرد مصرفی نانوایی‌ها گفت: در این زمینه، نظارت گسترده بر آرد مصرفی نانوایی‌های استان در دستور کار قرار گرفت و با اجرای طرح نظارتی، آرد مورد استفاده در سطح استان تحت پوشش کنترل و ارزیابی قرار گرفت.

فدوی همچنین درباره عرضه فله‌ای پودر و مایعات شوینده هشدار داد و بیان کرد: عرضه این محصولات به‌صورت فله‌ای در برخی مراکز مشاهده می‌شود؛ در حالی که چنین شیوه‌ای می‌تواند از نظر کیفیت و اطمینان مصرف‌کننده مشکلاتی ایجاد کند.

وی افزود: در این زمینه اطلاع‌رسانی لازم به مردم انجام شده و توصیه می‌کنیم مصرف‌کنندگان از خرید و استفاده از شوینده‌های فاقد بسته‌بندی و مشخصات معتبر خودداری کنند. نتایج نمونه‌برداری‌ها و اقدامات نظارتی در این حوزه نیز پس از تکمیل، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

حضور روزانه کارشناسان استاندارد در بندر خشک آپرین

مدیرکل استاندارد استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت بندر خشک آپرین در توسعه حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای و جابه‌جایی کالا اظهار کرد: با توجه به نقش فزاینده این مجموعه در زنجیره تأمین و مبادلات کالا، حضور کارشناسان اداره کل استاندارد در این محل را تقویت کرده‌ایم.

وی توضیح داد: در سال گذشته کارشناسان استاندارد سه روز در هفته در بندر خشک آپرین حضور داشتند، اما اکنون این حضور به‌صورت روزانه انجام می‌شود و در برخی روزها نیز تا سه کارشناس برای انجام امور نظارتی و کارشناسی در این مجموعه مستقر هستند.