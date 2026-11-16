خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: نظام سلامت تنها با ساخت بیمارستان و خرید تجهیزات پیشرفته تقویت نمی‌شود؛ پشتوانه مالی پایدار، پرداخت به‌موقع مطالبات کارکنان، حفظ نیروی انسانی و ارتقای کیفیت خدمات، اجزای به‌هم‌پیوسته‌ای هستند که عملکرد مراکز درمانی را شکل می‌دهند. در استانی مانند لرستان که توسعه زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی و کاهش نیاز بیماران به مراجعه به مراکز درمانی خارج از استان از مطالبات جدی مردم به شمار می‌رود، وضعیت مالی دانشگاه علوم پزشکی و روند پیشرفت پروژه‌های عمرانی، اهمیت دوچندانی دارد.

ساماندهی منابع مالی و پیشرفت پروژه‌های عمرانی

یکی از چالش‌های مهم دانشگاه‌های علوم پزشکی، انباشت بدهی‌ها و تأخیر در پرداخت مطالبات کارکنان است؛ مسئله‌ای که علاوه بر فشار اقتصادی بر کادر سلامت، می‌تواند بر انگیزه نیروی انسانی و کیفیت ارائه خدمات نیز اثر بگذارد. در لرستان، به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی، مطالبات انباشته کارکنان از میانگین ۱۴ ماه به پنج ماه کاهش یافته و برنامه‌ریزی برای رساندن این میزان به سه ماه در جریان است. همچنین افزایش یک‌همتی بودجه عمومی دانشگاه با پیگیری‌های مدیریتی و همراهی نمایندگان استان در مجلس، در کنار کاهش بدهی‌های انباشته از ۳.۷ به سه همت، بخشی از تلاش‌ها برای بهبود تراز مالی این مجموعه عنوان شده است.

در کنار ساماندهی منابع مالی، پیشرفت پروژه‌های عمرانی نیز از شاخص‌های مهم توسعه خدمات درمانی محسوب می‌شود. بیمارستان‌های نیایش خرم‌آباد، گهر دورود و رازی کوهدشت از جمله طرح‌هایی هستند که بنا بر اعلام مسئولان دانشگاه، در دوره اخیر با افزایش درصد پیشرفت فیزیکی همراه بوده‌اند. تکمیل این پروژه‌ها می‌تواند ظرفیت بستری و ارائه خدمات تخصصی در استان را تقویت کند؛ هرچند تحقق این هدف به تأمین اعتبار، مدیریت زمان‌بندی و عبور از موانع اجرایی وابسته است.

لزوم بهبود ملموس دسترسی و کیفیت درمان

از سوی دیگر، ارتقای کیفیت خدمات تنها به توسعه ساختمان‌ها محدود نیست. کسب رتبه برتر کشوری در اعتباربخشی بیمارستان‌ها در سال ۱۴۰۴ و ارتقای درجه چند مرکز درمانی، نشان‌دهنده توجه به شاخص‌های ارزیابی کیفیت و استانداردهای بیمارستانی است. آماده‌سازی ۱۵ پروژه بهداشتی، درمانی و آموزشی برای افتتاح در آینده نزدیک و تقویت تجهیزات بیمارستان قلب شهید مدنی خرم‌آباد نیز در همین چارچوب قابل بررسی است.

آنچه در این میان اهمیت دارد، پیوند میان اصلاح وضعیت مالی، تکمیل زیرساخت‌ها و افزایش دسترسی مردم به خدمات تخصصی است. کاهش اعزام بیماران به خارج از استان، زمانی به نتیجه‌ای پایدار تبدیل می‌شود که علاوه بر تأمین تجهیزات پیشرفته، نیروی انسانی متخصص، نگهداری مناسب دستگاه‌ها و استمرار منابع مالی نیز تضمین شود. مجموعه اقدامات اعلام‌شده از سوی دانشگاه علوم پزشکی لرستان، تصویری از تلاش برای حرکت در این مسیر ارائه می‌دهد؛ مسیری که سنجش نهایی آن نه صرفاً با ارقام بودجه و درصد پیشرفت پروژه‌ها، بلکه با بهبود ملموس دسترسی و کیفیت درمان برای مردم استان امکان‌پذیر خواهد بود.

مطالبات معوق کارکنان علوم پزشکی لرستان از ۱۴ ماه به پنج ماه کاهش یافت

جلال‌الدین امیری رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای بهبود وضعیت مالی دانشگاه علوم پزشکی لرستان، اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین اقدامات در این حوزه، کاهش مطالبات انباشته کارکنان از میانگین ۱۴ ماه به پنج ماه بوده است.

وی با بیان اینکه این اقدام با هدف افزایش رضایت کارکنان و کاهش مشکلات معیشتی آنان انجام شده است، افزود: برنامه‌ریزی برای کاهش میزان مطالبات معوق به میانگین سه ماه نیز در دستور کار دانشگاه قرار دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اشاره به نقش حمایت‌های اعتباری در بهبود وضعیت مالی دانشگاه، عنوان کرد: با پیگیری‌های مدیریتی و همکاری نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، یک همت به بودجه عمومی دانشگاه علوم پزشکی لرستان افزوده شد تا زمینه کاهش بدهی‌ها، پرداخت مطالبات و تقویت خدمات بهداشتی و درمانی فراهم شود.

امیری ادامه داد: در نتیجه اقدامات انجام‌شده، بدهی‌های انباشته دانشگاه از ۳.۷ همت به سه همت کاهش یافته و تراز مالی دانشگاه نیز به ۷۰۰ میلیارد تومان مثبت رسیده است.

کاهش بدهی‌ها و مطالبات؛ گام نخست برای بهبود وضعیت مالی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با تأکید بر ضرورت استمرار روند ساماندهی منابع مالی، اظهار داشت: کاهش مطالبات کارکنان و بدهی‌های انباشته از اولویت‌های دانشگاه بوده و تلاش شده است با مدیریت منابع و پیگیری تأمین اعتبارات، بخشی از مشکلات مالی موجود برطرف شود.

وی افزود: بهبود وضعیت مالی دانشگاه علاوه بر کمک به پرداخت مطالبات کارکنان، امکان برنامه‌ریزی بهتر برای تقویت زیرساخت‌ها و ارتقای خدمات بهداشتی و درمانی را نیز فراهم می‌کند.

پیشرفت بیمارستان‌های نیایش، گهر و رازی با وجود محدودیت‌های اقتصادی

امیری در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت پروژه‌های عمرانی دانشگاه علوم پزشکی لرستان اشاره کرد و گفت: با وجود شرایط دشوار اقتصادی و بحران‌های اخیر، پروژه‌های عمرانی دانشگاه متوقف نشدند و سه بیمارستان مهم استان پیشرفت قابل توجهی داشته‌اند.

وی با اشاره به روند اجرای بیمارستان نیایش خرم‌آباد، اظهار داشت: پیشرفت فیزیکی این بیمارستان از ۶۰ درصد به ۷۴ درصد رسیده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با بیان اینکه بیمارستان گهر دورود نیز روند پیشرفت مناسبی داشته است، تصریح کرد: پیشرفت فیزیکی این پروژه از ۲۲ درصد به ۵۲ درصد افزایش یافته است.

امیری ادامه داد: بیمارستان رازی کوهدشت نیز از دیگر پروژه‌های مهم درمانی استان است که پیشرفت فیزیکی آن از ۵۰ درصد به ۶۴ درصد رسیده است.

۱۵ پروژه بهداشتی، درمانی و آموزشی آماده افتتاح است

وی همچنین از آماده‌سازی ۱۵ پروژه در حوزه‌های بهداشتی، درمانی و آموزشی برای افتتاح در آینده نزدیک خبر داد و افزود: این پروژه‌ها بخش‌های مختلفی از زیرساخت‌های سلامت و آموزش پزشکی استان را در بر می‌گیرند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان، مرکز ناباروری بیمارستان عسلی خرم‌آباد و سالن آمفی‌تئاتر کتابخانه مرکزی پردیس کمالوند را از جمله این طرح‌ها برشمرد و گفت: فاز دوم مرکز رادیوتراپی باران نیز در شمار پروژه‌هایی قرار دارد که برای افتتاح در آینده نزدیک آماده شده‌اند.

ارتقای جایگاه بیمارستان‌های لرستان در اعتباربخشی کشوری

امیری در ادامه به اقدامات انجام‌شده در حوزه ارتقای کیفیت خدمات بیمارستانی و اعتباربخشی مراکز درمانی اشاره کرد و گفت: دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال ۱۴۰۴ موفق به کسب رتبه برتر کشوری در حوزه اعتباربخشی بیمارستان‌ها شد.

وی با تشریح نتایج ارزیابی مراکز درمانی استان، افزود: در این فرآیند، دو بیمارستان از درجه دو به درجه یک ارتقا یافتند و دو بیمارستان دولتی نیز که پیش از این در وضعیت غیرقابل ارزیابی قرار داشتند، وارد فرآیند ارزیابی شدند و درجه چهار دریافت کردند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان ادامه داد: همچنین یک بیمارستان خصوصی به درجه سه ارتقا پیدا کرد و سایر بیمارستان‌های استان نیز در امتیازات اعتباربخشی بهبود وضعیت داشتند.

بازسازی بخش نوزادان و تقویت تجهیزات بیمارستان قلب شهید مدنی

امیری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه‌های دانشگاه برای افزایش دسترسی مردم به خدمات تخصصی و بیمارستانی، اظهار داشت: در کنار اقدامات ساختمانی که در بیمارستان قلب شهید مدنی خرم‌آباد در حال انجام است، بازسازی کامل بخش نوزادان این بیمارستان نیز در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه تجهیزات پزشکی، عنوان کرد: در پنج حوزه، تجهیزات و امکانات مورد نیاز تأمین و به بهره‌برداری رسیده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان، تأمین برق دوسویه دانشگاه، اختصاص یک دستگاه دیالیز برای مواقع اورژانسی بیمارستان، تأمین یک دستگاه پیشرفته ضدعفونی و اختصاص دو دستگاه سنگ‌شکن داخل‌رگی و بازکننده قسمت‌های سخت رگ را از جمله این اقدامات برشمرد.

کاهش اعزام بیماران به خارج از استان با تأمین تجهیزات پیشرفته

امیری با تأکید بر تأثیر تأمین تجهیزات تخصصی در افزایش توان درمانی بیمارستان قلب شهید مدنی خرم‌آباد، گفت: با اختصاص این دستگاه‌های پیشرفته، دیگر نیازی به اعزام بیماران به خارج از استان در مواردی که این تجهیزات مورد نیاز است، نخواهیم داشت.

وی با اشاره به اقدامات و تلاش‌های مجموعه بیمارستان قلب شهید مدنی خرم‌آباد، افزود: در نتیجه این اقدامات، میزان مراجعات به این بیمارستان افزایش چشمگیری داشته و درآمد بیمارستان قلب استان نیز رشد کرده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان در پایان، توسعه زیرساخت‌های درمانی، تأمین تجهیزات تخصصی و ارتقای کیفیت خدمات را از محورهای مهم فعالیت دانشگاه دانست؛ اقداماتی که با هدف افزایش ظرفیت درمانی استان و تسهیل دسترسی مردم به خدمات مورد نیاز دنبال می‌شود.