به گزارش خبرگزاری مهر، سید وحید موسویان از اجرای سازوکار ارجاع هوشمند پرونده‌های قضایی در دادسرای مرکز استان خبر داد و این اقدام را گامی مؤثر در مسیر تحول اداری، توسعه عدالت الکترونیک و ارتقای سلامت اداری در مجموعه قضایی استان دانست.

وی با اشاره به ضرورت اصلاح فرآیندهای اداری و استفاده از ظرفیت فناوری‌های نوین در دستگاه قضایی اظهار کرد: در راستای تحقق سیاست‌های قوه قضاییه در زمینه هوشمندسازی خدمات قضایی، توسعه عدالت الکترونیک و ارتقای سلامت اداری، ساماندهی و هوشمندسازی فرآیند ارجاع پرونده‌ها در دادسرای مرکز استان در دستور کار قرار گرفت.

دادستان مرکز استان با تأکید بر اهمیت نحوه ارجاع پرونده‌ها در مدیریت صحیح مجموعه قضایی افزود: ارجاع پرونده‌ها باید بر اساس ضوابط مشخص، معیارهای عادلانه، ظرفیت واقعی شعب، میزان موجودی و تعداد پرونده‌های ورودی انجام شود و هیچ‌گونه سلیقه‌گرایی یا مداخله خارج از چارچوب ضوابط در این فرآیند پذیرفته نیست.

موسویان با اشاره به آثار اجرای این سامانه تصریح کرد: استقرار سازوکار ارجاع هوشمند، امکان نظارت و رصد دقیق فرآیند توزیع پرونده‌ها را فراهم می‌کند و زمینه توزیع متوازن و متناسب کار میان شعب را به وجود می‌آورد. همچنین این اقدام می‌تواند از تمرکز نامتعارف پرونده‌ها در برخی شعب، تحمیل بار کاری نامتوازن و ایجاد زمینه‌های احتمالی اعمال نفوذ در فرآیند ارجاع جلوگیری کند.

وی با بیان اینکه هدف از اجرای این طرح صرفاً الکترونیکی کردن یک فرآیند اداری نیست، خاطرنشان کرد: ایجاد انضباط سازمانی، افزایش شفافیت، ارتقای پاسخگویی، کاهش زمینه‌های اطاله دادرسی و فراهم کردن امکان ارزیابی دقیق‌تر عملکرد شعب از مهم‌ترین اهداف اجرای این سامانه است.

دادستان مرکز استان همچنین مدیریت صحیح ورودی پرونده‌ها را عاملی مؤثر در برنامه‌ریزی قضایی، تعیین ظرفیت رسیدگی شعب و ارتقای کیفیت تصمیمات قضایی عنوان کرد.

موسویان در ادامه با تأکید بر ضرورت صیانت از استقلال قضات گفت: هوشمندسازی فرآیند ارجاع پرونده‌ها به هیچ عنوان به معنای دخالت در استقلال قضایی یا نحوه اتخاذ تصمیمات قضایی نیست؛ بلکه این سامانه صرفاً در چارچوب ضوابط قانونی و با هدف ساماندهی عادلانه امور اداری و توزیع منطقی پرونده‌ها طراحی و اجرا شده است و استقلال مقام قضایی در رسیدگی و صدور تصمیمات قضایی همچنان محفوظ خواهد بود.

وی در پایان با اشاره به رویکرد تحول‌گرای دادسرای مرکز استان در حوزه مدیریت قضایی اظهار کرد: حرکت از مدیریت سنتی و مبتنی بر فرآیندهای دستی به سمت مدیریت هوشمند، شفاف، قابل ارزیابی و پاسخگو از اولویت‌های این مجموعه است.

دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: در کنار بهره‌گیری از ظرفیت فناوری اطلاعات، نظارت مستمر بر نحوه اجرای سامانه و ارزیابی آثار آن بر شاخص‌های عملکردی شعب نیز در دستور کار قرار دارد تا ضمن شناسایی نقاط قوت و ضعف، زمینه ارتقای مستمر فرآیندهای اداری و قضایی فراهم شود.

اجرای این سامانه در نخستین ماه فعالیت خود، گامی در جهت نظام‌مند شدن فرآیند ارجاع پرونده‌ها و حرکت به سوی مدیریت هوشمند در دستگاه قضایی استان به شمار می‌رود.