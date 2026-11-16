به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های اسنوکر ١٥ توپ انفرادی قهرمانی جهان در جدول مقدماتی به میزبانی هند در جریان است.

امیر سرخوش، علی قره گوزلو و شاهین سبزی ملی پوشان اسنوکر ایران در بخش مردان این رقابت‌ها هستند که از جدول اصلی وارد مسابقات می شوند.

بر اساس گروه بندی انجام شده برای جدول اصلی امیر سرخوش در گروه G با هشام شاوکی از مصر، کریشه گوربائنی از هند و لکسمن روات از هند رقابت می کند.

شاهین سبزی در گروه E رقابت خواهد داشت. پنکاج ادوانی از هند، پیوش کوشواها از هند و میشائیل منگوریو از فیلیپین حریفان سبزی در این گروه هستند.

در گروه H مسابقات هم امیر قره گوزلو با مالکیت ساین از هند، فونگ وک وای از هنگ کنگ و تاها ایرشا از سریلانکا رقابت خواهد داشت.

دیدار نخست ملی پوشان اسنوکر ایران در جدول اصلی روز سه شنبه (٢٦ آبان) برگزار می شود.

این مرحله از مسابقات اسنوکر ١٢ توپ انفرادی قهرمانی جهان در ١٢ گروه برگزار می شود.