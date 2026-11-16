به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، آثار حاضر در بخش‌های «نشتیمان» و «برگزیده جشنواره‌ها» در نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان با معرفی نویسندگان و کارگردانان آنها اعلام شد.

بر اساس فهرست اعلام ‌شده، در بخش «برگزیده جشنواره‌ها» ۲ نمایش حضور دارند. نمایش «تنگه‌ای که تنگه» به نویسندگی مجتبی لاله‌زاری و کارگردانی مهسا دهقانی از یزد و نمایش «گردن‌گیر» به نویسندگی محمد پورعلی و کارگردانی میلاد حسین‌زاده از آستانه اشرفیه آثار این بخش را تشکیل می‌دهند.

همچنین در بخش «نشتیمان» ۵ نمایش از هنرمندان شهرهای مختلف حضور دارند. نمایش «ما همه آدمیم» به نویسندگی و کارگردانی حجت قاسم‌نژاد از تکاب، نمایش «روسیاه» به نویسندگی امید میررکنی و کارگردانی علی آثار از یزد، نمایش «خفگی» به نویسندگی مهرداد میخ‌بر و کارگردانی رضا غلامی از کرمانشاه و نمایش «آرزوی پوچ» به نویسندگی و کارگردانی خلیل ایزدیار از مریوان و نمایش «کوهستان» به نویسندگی و کارگردانی آرش رضایی از چمران در این بخش اجرا خواهند شد.

نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان سوم تا هفتم آذر در شهر مریوان برگزار می شود.