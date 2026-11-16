محمدجواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان می‌دهد وضعیت جوی استان قم از امروز دوشنبه ۲۵ آبان با کاهش محسوس دما، غبار محلی و تغییراتی در میزان ابرناکی همراه خواهد بود.



وی افزود: در ساعات ابتدایی روز دوشنبه آسمان استان ابری و غبارآلود خواهد بود، اما به‌تدریج از میزان ابرها کاسته می‌شود و آسمان به سمت صاف شدن پیش می‌رود.



کارشناس هواشناسی قم ادامه داد: روز سه‌شنبه ۲۶ آبان نیز آسمان استان صاف و همراه با غبار محلی پیش‌بینی می‌شود و از اوایل شب افزایش ابر در برخی مناطق دور از انتظار نیست.



ترابیان با اشاره به تغییرات دمایی استان گفت: روز دوشنبه دمای هوا نسبت به روز یکشنبه کاهش محسوسی خواهد داشت و کمینه دمای شهر قم به ۹ و بیشینه آن به ۱۷ درجه سانتی‌گراد می‌رسد.



وی افزود: در روز سه‌شنبه نیز کمینه دمای شهر قم ۷ درجه و بیشینه دما ۱۸ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی شده است که نشان‌دهنده تداوم هوای خنک در استان خواهد بود.



وی درباره وضعیت وزش باد نیز بیان کرد: امروز دوشنبه وزش باد از سمت شمال و روز سه‌شنبه از سمت شمال غربی پیش‌بینی می‌شود و سرعت وزش باد در این دو روز بین ۱۰ تا ۳۰ کیلومتر بر ساعت خواهد بود.



پایداری جو زمینه‌ساز افزایش آلاینده‌هاست



کارشناس هواشناسی قم با اشاره به شرایط جوی روزهای آینده هشدار داد: با توجه به پایداری جو، زمینه تجمع و انباشت آلاینده‌های هوا در مناطق صنعتی و پرجمعیت استان فراهم خواهد بود.



ترابیان تأکید کرد: این وضعیت به‌ویژه در ساعات ابتدایی روز نمود بیشتری خواهد داشت و تداوم شرایط پایدار جوی می‌تواند موجب افزایش غلظت آلاینده‌های جوی در مناطق یادشده شود.



ثبت دمای ۳.۵ درجه در ایستگاه هواشناسی قم



وی همچنین درباره وضعیت دمایی ثبت‌شده در ایستگاه‌های هواشناسی استان طی ۲۴ ساعت گذشته اظهار کرد: کمترین دمای صبحگاهی در این بازه زمانی با ثبت ۳.۵ درجه سانتی‌گراد در شهر قم گزارش شده است.



ترابیان افزود: در مقابل، منطقه پلنگ‌دره با ثبت دمای ۲۴ درجه سانتی‌گراد در ساعات بعدازظهر، گرم‌ترین نقطه استان در شبانه‌روز گذشته بوده است.