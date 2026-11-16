به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، وزارت امور خارجه چین در بیانیه ای با اشاره به نشست پیش‌روی سران چین، روسیه و آمریکا در حاشیه اجلاس همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (آپک)، این دیدار را دارای اهمیتی تاریخی و بی‌سابقه توصیف و بر مسئولیت مشترک سه کشور در رسیدگی به چالش‌های جهانی و تقویت صلح و ثبات تأکید کرد.

براساس این بیانیه، پکن، مسکو و واشنگتن در این نشست دیدگاه‌های خود را درباره حفظ صلح با یکدیگر تبادل خواهند کرد. این وزارتخانه همچنین تأکید کرده است که تقویت همکاری میان سه کشور می‌تواند به ثبات اوضاع بین‌المللی کمک کند.

وزارت امور خارجه چین تأیید کرد که شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهوری چین، روز پنجشنبه ۱۹ نوامبر (۲۸ آبان) در شهر شنژن میزبان دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه خواهد بود.

این نشست در حاشیه سی‌وسومین اجلاس سران مجمع همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه برگزار می‌شود. کاخ سفید و کرملین نیز پیش‌تر برگزاری این دیدار سه‌جانبه را تأیید کرده بودند.

با این حال، وزارت خارجه چین تاکنون جزئیات دستور کار و موضوعات مشخص مورد مذاکره سه رهبر را اعلام نکرده است. پیش‌تر کاخ سفید اعلام کرده بود که موضوع کنترل و کاهش تسلیحات هسته‌ای از محورهای مورد نظر ترامپ برای این دیدار است.

این دیدار نخستین نشست سه‌جانبه سران چین، روسیه و آمریکا در چنین قالبی به شمار می‌رود و در شرایطی برگزار می‌شود که روابط قدرت‌های بزرگ تحت تاثیری موضوعاتی مثل جنگ اوکراین، تحولات خاورمیانه، رقابت‌های راهبردی و آینده کنترل تسلیحات هسته‌ای است.