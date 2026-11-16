به گزارش خبرنگار مهر، محمد توحیدی پیش از ظهر امروز دوشنبه در جلسه تخصصی بررسی و هماهنگی اجرای پروژه‌های هوشمندسازی سامانه‌های نوین آبیاری خوزستان اظهار کرد: مدیریت هوشمند منابع آب، کاهش هدررفت و ارتقای بهره‌وری در بخش کشاورزی از مهم‌ترین اهداف این طرح‌ها به شمار می‌رود.

وی افزود: در این جلسه، آخرین وضعیت اجرای طرح‌های هوشمندسازی سامانه‌های آبیاری در سطح استان بررسی شد و چالش‌های فنی و اجرایی، راهکارهای تسریع پروژه‌ها و زمینه‌های بهره‌برداری مؤثر از فناوری‌های نوین مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با اشاره به محدودیت منابع آبی تصریح کرد: توسعه سامانه‌های هوشمند آبیاری از اولویت‌های این مدیریت است و این سامانه‌ها می‌توانند با تنظیم زمان و میزان آبیاری متناسب با نیاز واقعی گیاه، در کاهش مصرف آب و افزایش بهره‌وری اراضی کشاورزی نقش مؤثری ایفا کنند.

توحیدی بر لزوم تعامل و هماهنگی دستگاه‌های تخصصی، نظارت دقیق بر مراحل اجرای پروژه‌ها و پایش مستمر عملکرد سامانه‌ها تأکید کرد و خواستار پیگیری جدی برنامه‌ها برای تحقق اهداف هوشمندسازی سامانه‌های نوین آبیاری استان شد.