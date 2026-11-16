به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با روز دوشنبه و مقارن با ورود سامانه کم فشار بارشی و برودتی به استان سمنان شاهد صدور هشدار زرد رنگ هواشناسی هستیم هشداری که نسبت به بارش باران و تگرگ، کاهش دمای نسبی هوا و همچنین وزش باد های نسبتاً شدید دلالت دارد.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه هشدار زرد هواشناسی برای امروز دوشنبه و فردا سه شنبه صادر شده است، گفت: ارتفاعات شمال استان سمنان و همچنین مناطق شمال شرق به خصوص دامغان، شاهرود و میامی بیشترین تاثیر را از این سامانه کم فشار بارشی خواهند داشت.

سید ایرج مصطفوی با بیان اینکه بارش پراکنده باران، رگبار و احتمال رعد و برق به خصوص در ارتفاعات و نواحی شمالی استان مهمترین اثر ورود سامانه کم فشار بارشی به استان است، بیان کرد: بارش برف و تگرگ در نواحی کوهستانی را طی امروز و فردا خواهیم داشت

وی با بیان اینکه این بارش ها به کاهش دمای هوا نیز منجر می شود، بیان کرد: مه آلودگی و کاهش دید افقی در جاده های مرتفع استان سمنان یکی از موضوعاتی است که راکبان وسایل نقلیه و ساکنان نواحی شمالی استان می بایست به آن تاکید داشته باشند.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان با بیان اینکه مردم از صعود به ارتفاعات پرهیز کنند، بیان داشت: عدم چرای دام در ارتفاعات استان سمنان، کنترل و لایروبی مسیرهای آبراهه ها و تمهیدات پیشگیرانه در خصوص روان آب ها از جمله توصیه های هواشناسی به مردم استان به ویژه نواحی شرقی و شمالی است.

مصطفوی از احتمال بروز خسارات ناشی از وزش بادهای شدید هم در استان سمنان خبر داد و بیان داشت: هشدار زرد رنگ همچنین در بخش کشاورزی به ویژه گلخانه داران برای استحکام سازه ها و باغات شرق استان صادر شده است.

همزمان با ورود این سامانه کم فشار بارشی احتمال بارش برف و کاهش دمای هوا نیز در نقاط مختلف استان سمنان وجود دارد همچنین امروز و فردا شاهد کاهش دما تا پنج درجه در نقاط مختلف استان هستیم که اثر بارش برف در نقاط مرتفع خواهد بود.