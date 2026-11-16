به گزارش خبرگزاری مهر، تسهیلات مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی تأمین مالی در بانک مسکن، شرایط دسترسی سریع متقاضیان را به منابع مالی مورد نیاز برای خرید، ساخت، تعمیر و ودیعه مسکن فراهم می‌کند. با وجود تحمیل هزینه اولیه خرید اوراق به متقاضیان، بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که دریافت این تسهیلات همچنان از منظر اقتصادی برای مشتریان مقرون‌به‌صرفه و ارزنده است.

تسهیلات مسکن از محل اوراق حق تقدم مزایای متعددی را به همراه دارد که تأمین نقدینگی فوری به واسطه عدم نیاز به سپرده‌گذاری بلندمدت و انتظار برای کسب امتیاز، از برجسته‌ترین آن‌هاست.

حفظ قدرت خرید، جلوگیری از افزایش هزینه تأمین مسکن با توجه به رشد آتی قیمت مسکن و مصالح، امکان پرداخت اقساط در سال‌های آتی با درآمدهایی که متناسب با تورم تعدیل می‌شوند و همچنین تبدیل منابع نقدی به دارایی سرمایه‌ای حافظ ارزش در اقتصاد تورمی، از دیگر مزایای این اوراق به شمار می‌رود.

تاثیر شرایط تورمی بر مطلوبیت تسهیلات

در شرایط تورمی اقتصاد، کاهش ارزش واقعی پول در طول زمان بر ارزیابی هزینه تسهیلات اثرگذار است. در چنین وضعیتی، دریافت تسهیلات با بازپرداخت بلندمدت و اقساط نسبتاً بلندمدت (تحت قالب تقسیط ساده یا پلکانی)، از منظر اقتصادی به نفع مشتریان است؛ چرا که با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و افت ارزش واقعی پول، بار اقتصادی اقساط در طول زمان به شکل محسوسی کاهش می‌یابد.

مطالعات اقتصادی انجام‌ شده پیرامون مقایسه قیمت اوراق گواهی حق تقدم و نرخ سود موثر تسهیلات نشان می‌دهد که حتی با احتساب هزینه خرید اوراق، دریافت تسهیلات از این محل با عنایت به شرایط کنونی اقتصاد کشور، هم‌چنان گزینه‌ای کاملاً مقرون‌به‌صرفه و ارزنده برای تامین مالی مسکن متقاضیان محسوب می‌شود.

یک حساب‌کتاب ساده؛ روایت ارقام چه می‌گوید؟

برای درک بهتر به‌صرفه بودن این تسهیلات، کافی است نگاهی به نرخ سود موثر با احتساب هزینه خرید اوراق بیندازیم. اگرچه خرید اوراق هزینه اولیه ایجاد می‌کند، اما در افق میان‌مدت و بلندمدت، رشد قیمت مسکن و تورم عمومی، عملاً هزینه‌های اولیه را پوشش داده و تسهیلات دریافتی را به یک «دارایی اهرمی» تبدیل می‌کند. به بیان ساده، اقساطی که امروز سنگین به نظر می‌رسد، با تعدیل دستمزدها و تورم سال‌های بعد، سهم بسیار کمتری از سبد هزینه خانوار را به خود اختصاص خواهد داد؛ در حالی که ارزش ملکی که با این منابع خریداری شده، همگام با تورم رشد کرده است.

انعطاف در بازپرداخت متناسب با توان خانوار

بانک مسکن علاوه بر تامین فوری نقدینگی و بی‌نیازی از ماه‌ها انتظار برای سپرده‌گذاری، با پیش‌بینی روش‌های گوناگون تقسیط (از جمله تقسیط ساده و پلکانی)، شرایطی فراهم کرده است که متقاضیان بتوانند بار مالی بازپرداخت را با چرخه درآمدی خود هماهنگ کنند.