مديون پيشكسوتان هستم

نصرت الله جعفريان داوربين المللي بسكتبال كشورمان با بيان مطلب فوق درگفتگوبا خبرگزاري" مهر" گفت: من قدردان وسپاسگزار اساتيدي نظير مهدي مكري، حسن نوربخش، عباس مقدس زاده وداوران ديگري كه همكار من بوده اند، نظير منصورانبه، هوشنگ قائم خواه وهمه كساني كه درسهاي زيادي درداوري به من آموخته اند، هستم.

جعفريان افزود: يادم مي آيد چند سال قبل دريكي از كلاسهاي بين المللي داوري كه درعراق برگزار شد وايران چند شركت كننده داشت، زماني كه " لوبو" يكي ازدست اندركاران داوري فدراسيون جهاني بسكتبال از من خواست تا كلاس را اداره كنم، درپايان گفت: با بودن جعفريان آسيا نيازي ندارد كه مدرسي ازفيبا داشته باشد.

نصرت الله جعفريان درپايان گفت: وظايف مدرسان داوري فدراسيون جهاني بسكتبال اين است كه دركلاسهاي داوري كشورهاي متقاضي حضور يافته وبه تدريس بپردازند.