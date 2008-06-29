به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین و آخرین بخش از مرور شمایل سینمای ایران در فصل بهار به "ترینها"ی این حیطه اختصاص پیدا کرده است. قرار گرفتن هر کلمهای قبل از پسوند "ترین" میتواند وجهی خاص از سینما را دربر بگیرد و این مطلب به مهمترین ترکیبهای ساخته شده با این پسوند میپردازد.
سینمای ایران در سه ماه اول سال هر چند با ماجرا و مسائل مختلف و خاص دست به گریبان بود و به نوعی صحبت از احتضار هنر هفتم و شرایط اورژانس آن به میان آمد، اما مرور فعالیتهای به نسبت پررونق این حیطه نشان میدهد که سینمای ایران هنوز زنده و سرپاست و به حیات خود هر چند با اگر و اماهای بسیار ادامه میدهد.
زوج پرکار بازیگری در فیلم "تلافی"
پرکارترین، کمکارترین
پرکارترین و کمکارترینهای سینمای ایران هر چند در رشتهها و تخصصهای مختلف قابل بررسی هستند، ولی تمرکز بر فعالیتهای بازیگران در فیلمهای اکرانی فصل بهار میتواند جذابیت خاص خود را داشته باشد.
از یازده فیلم اکران شده در فصل بهار تمرکز بر فعالیتهای بازیگران سینمای ایران منجر به برجسته شدن فعالیت یک زوج بازیگری میشود که در این فصل دو فیلم را همزمان روی اکران داشتند. حمید گودرزی و نیوشا ضیغمی دو بازیگری هستند که با فیلمهای "تلافی" و "قرنطینه" توانستند عنوان زوج قهرمان اول و پرکار فصل را به خود اختصاص دهند.
هر چند گودرزی جز این دو فیلم در "مجنون لیلی" و "انعکاس" نیز حضور در نقشهای مکمل و پررنگ را تجربه و با چهار فیلم عنوان پرکارترین بازیگر فصل را از آن خود کرد. در ردههای بعد این فهرست بازیگرانی با دو فیلم حضور دارند که از آن جمله میتوان به نیکی کریمی با "زن دوم" و "زنها فرشتهاند"، رضا عطاران با "قرنطینه" و "تیغزن"، محمدرضا شریفینیا با "دایره زنگی" و "زنها فرشتهاند"، رضا رویگری با "قرنطینه" و "مجنون لیلی" و بیتا سحرخیز با "همخانه" و "انعکاس" اشاره کرد.
پرفروشترین، کمفروشترین
از یازده فیلم اکران شده در سه ماه اول سال "دایره زنگی" نه تنها با فروش بالای یک میلیارد تومان پرفروشترین فیلم فصل لقب گرفت بلکه توانست به فهرست کمشمار فیلمهای پرفروش سینمای ایران در چند سال اخیر نیز راه پیدا کند. این فیلم پس از 82 روز نمایش 800/686/121/1 تومان فروخت که با توجه به مولفههای مخاطبپسند موجود در فیلم در کنار ویژگیهای فیلمنامه تلاش کرده از نگاه صرف به گیشه پرهیز کند که در این امر کاملاً موفق نبوده است.
کمفروشترین فیلم ایرانی اکران شده از دو وجه قابل بررسی است. دو فیلم کمفروش این فصل هر دو به طور ناگهانی و با کمترین اطلاعرسانی به نمایش درآمدند و این وجه طبیعتاً تأثیر خاص خود را در کمفروشی آنها بجا گذاشته است. "پابرهنه در بهشت" پس از 27 روز نمایش 000/765/15 تومان فروش کرد و خیلی زود جای خود را با اکران بعد عوض کرد.
اما فیلم کودکانه و تلفیقی "روزی که حسنی مرد شد" شرایطی به مراتب بدتر داشت و پس از 39 روز نمایش با فروش کل 800/368/4 تومان در واقع اصلاً دیده نشد. آن هم در شرایطی که به واسطه برگزاری جشنواره فیلم کودک بازار آسیبشناسی این گونه سینمایی داغ است و کارشناسان، سینماگران و مخاطبان از به نمایش درنیامدن فیلمهای کودک گلهمند هستند. نحوه برخورد با این فیلم خود جوابگویی چرایی وضعیت نابسامان سینمای کودک بخصوص در این مقطع زمانی است.
از میان چهار فیلم خارجی به نمایش درآمده در فصل بهار شامل "سیکو"، "1408"، "مرد حصیری" و "ابناء بشر"، فیلم اخیر با 000/434 تومان عنوان کمفروشترین و "مرد حصیری" با 000/760/5 تومان عنوان پرفروشترین فیلم خارجی فصل را به خود اختصاص دادند. ضمن اشاره به این نکته که فیلمهای خارجی معمولاً در یک تکسانس و آن هم در چند سینمای محدود و انگشتشمار به نمایش درمیآیند.
پرخبرترین، کمخبرترین
به گزارش مهر ، عنوان پرخبرترین فیلم در حال اکران از میان یازده فیلم به نمایش درآمده را به سختی میتوان به یک فیلم خاص اعطا کرد. چرا که معمولاً فیلمهای روی اکران با خبرهای هفتگی، گزارش فروش، گفتگو با عوامل و ... در معرض خبررسانی قرار میگیرند و همین نکته انگشت گذاشتن روی یک فیلم خاص را مشکل میکند. هر چند در این میان "دایره زنگی" به واسطه طولانی شدن زمان اکران، فروش بالا و همچنین تخلف یک سینما با نمایش آن، در معرض اخبار بیشتر قرار گرفت.
ناخواسته عنوان کمخبرترین فیلم هم به آثاری تعلق میگیرد که با کمترین خبررسانی و به طور ناگهانی اکران شدند و حتی کار به گفتگو با عوامل این فیلمها هم نکشید. "روزی که حسنی مرد شد" تا حدی مصداق همین عنوان است که شاید حتی نام کارگردانان این فیلم هم در ذهن مخاطب باقی نمانده باشد و بعید به نظر نمیرسد که مخاطب عام از اکران این فیلم اطلاعی نداشته باشد.
اما از میان پروژههای در حال تولید سینمای ایران لقب پرخبرترین به فیلم "اخراجیها 2" تعلق میگیرد که هنوز کلید نخورده، به طور متوسط هر هفته خبری از آغاز، پیشتولید، بازیگران احتمالی و ... آن در صدر اخبار قرار گرفت. هر چند از زمان آغاز ساخت دو پروژه "درباره الی" و "بیپولی" نیز این دو فیلم نیز به واسطه عکسهای منتشر شده از روند پیشرفت فیلم در معرض خبررسانی گسترده در رسانههای مختلف قرار گرفتند.
خبرسازترین بازیگر در "مجنون لیلی"
اما در این میان شاید پرداختن به خبرسازترین بازیگر در عرصه سینمای ایران که در این ایام یک فیلم پرفروش بر اکران سینماها و یک فیلم هم در حال ساخت داشت، به نظر لازم بیاید. محمدرضا گلزار که "مجنون لیلی" را بر اکران سینماها داشت، در سه ماه اول سال تنها در یک پروژه حضور پیدا کرد به نام "دو خواهر" که با سوژهای باب روز همچنان در اصفهان در حال فیلمبرداری است.
در این ایام شنیدهها از دستمزد این بازیگر جوان و چهره فیلمهای گیشهپسند برای آخرین پروژه سینماییاش حاشیههایی را رقم زد و حتی رقم 70 میلیون تومان دستمزد هم بر سر زبانها افتاد که همراه با خود موجهایی را در میان بازیگران مختلف به همراه داشت و خود به خود این خبر را برجستهتر کرد.
با گسترش این خبر برخی بحث ممنوعالکار شدن این بازیگر را مطرح کردند که با توجه به دستمزد اخیر، این بازیگر در طول سال اجازه بازی در بیش از یک فیلم را ندارد. با توجه به شنیدهها و ذکر اینکه این بازیگر جوان با توجه به پرکاری هر سال، در سال جدید فقط در همان یک پروژه اشاره شده بازی دارد، میتوان احتمال صحت برخی از این شنیدهها را مورد توجه قرار داد.
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