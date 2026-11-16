عباس گودرزی، سخنگوی هیئت‌ رئیسه مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح مصوبه اخیر مجلس درباره تنظیم ایام کاری دستگاه‌های اجرایی در پنج روز هفته، از شنبه تا چهارشنبه، گفت: بر اساس این مصوبه، دولت مجاز است با در نظر گرفتن شرایطی، بدون تقلیل ساعات کاری، ایام کاری دستگاه‌های اجرایی را در پنج روز هفته تنظیم کند.

گودرزی با اشاره به اینکه این موضوع پس از رفت‌وبرگشت‌های متعدد بین مجلس و شورای نگهبان، در قالب مصوبه اعاده‌ شده از سوی شورای نگهبان در دستورکار صحن علنی مجلس قرار گرفت، اظهار کرد: این موضوع اتفاق جدیدی نیست، چراکه هم‌اکنون نیز دولت در برخی استان‌ها، از جمله تهران، این تصمیم -تعطیلی پنجشنبه‌ها- را اجرا می‌کند، اما با تصویب آن در مجلس، این موضوع صبغه قانونی پیدا می‌کند.

وی افزود: در این مصوبه، دولت مکلف نشده است و ما به آنان تکلیف نکرده‌ایم، بلکه مجلس به دولت اجازه داده تا بتواند به‌ منظور دستیابی به اهداف پیش‌بینی‌شده در این لایحه، روزهای کاری را از شش روز به پنج روز کاهش دهد و ایام کاری را از شنبه تا چهارشنبه تنظیم کند.

سخنگوی هیئت‌ رئیسه مجلس با اشاره به ایراد شورای نگهبان به مصوبه پیشین مجلس در این زمینه، تصریح کرد: با توجه به ایرادی که شورای نگهبان مطرح کرده بود، موضوع مجدداً در کمیسیون اجتماعی و با حضور اعضای کمیسیون و افراد مرتبط با این موضوع مورد بررسی قرار گرفت و مجلس بار دیگر برای رفع اشکال اقدام کرد.

گودرزی ابراز امیدواری کرد که با توجه به کار کارشناسی مشترک انجام‌ شده با شورای نگهبان، مصوبه مذکور به تأیید نهایی این شورا برسد.

وی همچنین درباره دستگاه‌های مشمول این مصوبه گفت: در متن مصوبه، استثنائات پیش‌بینی شده و برخی دستگاه‌های خدمات‌رسان مشمول این موضوع نخواهند شد. تمام این موارد در نظر گرفته شده و در آیین‌نامه نهایی که از سوی دولت تنظیم و اعلام خواهد شد، فهرست دستگاه‌های مشمول و غیرمشمول به تفکیک مشخص می‌شود.

گفتنی است، در جلسه علنی روز یکشنبه ۲۴ آبان ماه، با رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تبصره ۳ ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری به شرح ذیل اصلاح شد:



«ایام کاری دستگاه‌های اجرایی ۶ روز در هفته است. دولت مجاز است ایام کاری تمامی دستگاه‌های اجرایی، به استثنای واحدهای نظامی، انتظامی و امنیتی و بخش عملیاتی واحدهای خدمات رسانی از قبیل بانک‌ها، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی و درمانی و اماکن ورزشی را با در نظر گرفتن شرایطی از قبیل وظایف دستگاه‌ها، شرایط محیط کار، میزان بهره‌وری در سطوح ملی استانی و صرفه جویی در مصرف انرژی بدون تقلیل ساعات کاری در پنج روز هفته از روز شنبه تا چهارشنبه تنظیم نماید.

فهرست کامل بخش عملیاتی واحدهای خدمات رسانی و استثنائات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم اجرا شدن این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.»