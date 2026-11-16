به گزارش خبرنگار مهر، آیین رونمایی از کتاب «پنج قصه از پنج ستاره» با هدف حمایت از استعدادهای ادبی نوجوانان و ترویج فرهنگ مطالعه و نویسندگی همزمان با هفته کتاب و کتاب خوانی در شهرستان دورود برگزار شد.

این آیین با حضور مجدیان، فرماندار شهرستان دورود، لک، مدیر آموزش و پرورش و کورش رشنو، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان و جمعی از فرهنگیان و علاقه‌مندان به حوزه کتاب و ادبیات در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی دورود برگزار شد.

کتاب «پنج قصه از پنج ستاره» به گردآوری طاهره اسکندری و با قلم پنج نویسنده نوجوان، آرنیکا لشنی، آرسام دالوندی، محنا لیریایی، هلیا رسولیان و ماهور فروغی به رشته تحریر درآمده است.

این اثر با هدف شناسایی و حمایت از استعدادهای ادبی نسل نوجوان و فراهم‌کردن زمینه بروز توانمندی‌های آنان در عرصه نویسندگی منتشر شده است.

در پایان این مراسم، از طاهره اسکندری، گردآورنده کتاب و پنج نویسنده نوجوان آن، به پاس تلاش و فعالیت ادبی با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.