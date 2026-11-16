به گزارش خبرگزاری مهر، شصت و دومین شماره از نشریه که موضوع تاب‌آوری ملت ایران از دفاع مقدس تا جنگ رمضان را پیگیری می‌کند، مخاطبان، یادداشت‌ها و گفتارهایی از اساتید شاخص همچون سیدجواد طاهایی، حسین بستان، محمدعلی غمامی، محمدرضا قائمی‌نیک، ابراهیم اکبری دیزگاه، تینا چهارسوقی امین، عاطفه صادقی و فاطمه داداشی را مطالعه می‌کنند.

در بخشی از سرمقاله این شماره اینگونه آمده است:

در تاریخ ملت‌ها لحظه‌هایی فرا می‌رسد که سرنوشت یک جامعه نه صرفاً با قدرت اقتصادی یا نظامی، بلکه با کیفیت روح جمعی آن تعیین می‌شود. در چنین بزنگاه‌هایی، آنچه یک ملت را از لغزش و فروپاشی بازمی‌دارد، نیرویی عمیق‌تر و نامرئی‌تر است، نیرویی که روان‌شناسان آن را «تاب‌آوری» می‌نامند و جامعه‌شناسان از آن به عنوان «مقاومت اجتماعی» یاد می‌کنند.

از منظر روان‌شناسی اجتماعی، تاب‌آوری ملی ریشه در سه مؤلفه اساسی دارد: امید جمعی، انسجام اجتماعی و معنا. تاب‌آوری ملی در حقیقت بازتابی از کیفیت رابطه مردم با یکدیگر و با سرنوشت مشترکشان است. هرچه این پیوند عمیق‌تر باشد، توان جامعه برای ایستادگی بیشتر خواهد بود. در این میان، روایت‌های مشترک و حافظه تاریخی نقش مهمی در شکل‌گیری تاب‌آوری دارند. ملت‌ها با روایت‌هایی که از گذشته خود می‌سازند، به آینده معنا می‌بخشند. بحران‌ها معمولاً با موجی از ترس، خشم یا ناامیدی همراه می‌شوند. جامعه‌ای که بتواند این هیجانات را به انرژی سازنده تبدیل کند، مسیر عبور از بحران را هموارتر خواهد کرد.

در تاریخ معاصر ایران سه تجربه متفاوت جنگ تحمیلی، جنگ ۱۲ روزه، و جنگ رمضان را می‌توان به‌مثابه سه بحران و سه مرحله از یک فرایند تدریجی بلوغ اجتماعی و تکامل ادراک جمعی تحلیل کرد؛ فرایندی که در آن جامعه از واکنش‌های عاطفی و زیسته و به‌سوی تحلیل‌گری رسانه‌ای و در نهایت به سطحی از پیش‌فهم تاریخی حرکت کرده است. "

لازم به ذکر است که این شماره از نشریه با ارائه تخفیف صورت گرفته و به مبلغ ۴۸۰ هزارتومان عرضه شده و علاقه‌مندان می‌توانند برای تهیه نسخه‌ چاپی این شماره، درخواست خود را به آیدی m۱۱۰۶۱۴@ در پیام‌رسان‌های ایتا و تلگرام ارسال کنند.