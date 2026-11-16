به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحمید طالبی صبح دوشنبه در رویداد گرامی‌داشت هفته کتاب که در تالار قدس حرم مطهر برگزار شد، با اشاره به پیشینه دیرینه علمی و فرهنگی حرم مطهر رضوی، از برنامه‌ریزی برای تدوین و انتشار روایت یک قرن فعالیت انتشاراتی آستان قدس خبر داد و اظهار کرد: آستان قدس رضوی با برخورداری از ظرفیت‌های گسترده در حوزه تألیف، تدوین، نشر و احیای میراث مکتوب اسلامی، نقش مؤثری در ترویج علم و فرهنگ کتاب‌خوانی داشته است.

وی با اشاره به پیشینه تاریخی حرم مطهر امام رضا(ع) در حوزه علم و دانش اظهار کرد: بررسی اسناد تاریخی نشان می‌دهد که حرم مطهر رضوی از قرن‌های گذشته محل مراجعه دانش‌پژوهان، عالمان و علاقه‌مندان به کسب علم بوده است.

وی افزود: تقدیم قرآن کریم به حرم مطهر رضوی در قرن چهارم و همچنین روایت ابن‌بطوطه در سفرنامه خود از مدارس علمی مشهد در قرن هشتم، از جمله شواهد تاریخی جایگاه علمی این آستان مقدس است. مدارسی همچون دودر، پریزاد و بالاسر و همچنین مدارس میرزا جعفر و سلیمانیه، نشان‌دهنده شکل‌گیری یک جریان علمی و آموزشی در جوار بارگاه منور رضوی بوده‌اند.

طالبی با اشاره به یک قرن فعالیت انتشاراتی آستان قدس رضوی بیان کرد: امسال در سال ۱۴۰۵، موضوع روایت یک قرن نشر معارف در آستان قدس رضوی را در دستور کار قرار داده‌ایم. نخستین نسخه چاپی مرتبط با فعالیت‌های انتشاراتی آستان قدس رضوی به سال ۱۳۰۵ بازمی‌گردد و به همین مناسبت، دبیرخانه‌ای در بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی تشکیل شده است.

وی ادامه داد: بنا داریم با انتشار فراخوان مقاله، در هفته کتاب سال آینده، روایتی مستند از یک قرن فعالیت‌های علمی، پژوهشی و انتشاراتی آستان قدس رضوی در حوزه معارف اسلامی ارائه کنیم.

رئیس سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی با اشاره به گستره موضوعی فعالیت‌های انتشاراتی این مجموعه گفت: این فعالیت‌ها طیف متنوعی از مخاطبان، از کودکان تا فرهیختگان و پژوهشگران را دربرمی‌گیرد. همچنین تدوین درس‌نامه‌ها و کتاب‌های آموزشی برای مدارس امام رضا(ع)، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، دانشگاه بین‌المللی امام رضا(ع) و مدرسه عالی فقه از دیگر زمینه‌های فعالیت این مجموعه است.

وی، حفظ، احیا و انتشار میراث مکتوب اسلامی را از مهم‌ترین مأموریت‌های آستان قدس رضوی دانست و افزود: کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی یکی از گنجینه‌های ارزشمند نسخ خطی کشور است. با تأکید تولیت‌های آستان قدس رضوی، به‌ویژه آیت‌الله مروی، زمینه بهره‌برداری بیشتر از این میراث فراهم شده و در سال‌های اخیر، بخش قابل توجهی از این نسخ به‌صورت مجازی در اختیار پژوهشگران و فرهیختگان قرار گرفته است.

طالبی با اشاره به جایگاه تمدنی کتابخانه آستان قدس رضوی عنوان کرد: اهمیت این کتابخانه به اندازه‌ای است که امام خمینی(ره) در حکم تولیت آستان قدس رضوی، در کنار موضوع حفظ موقوفات و خزانه، به‌طور ویژه بر اهمیت کتابخانه تأکید کردند. این کتابخانه فراتر از یک مجموعه نگهداری کتاب، حامل پیامی تمدنی و نمادی از هویت و گنجینه خرد اسلامی است.

وی در ادامه با یادآوری خاطره‌ای از رهبر شهید درباره حضور ایشان در کتابخانه آستان قدس رضوی در دوران نوجوانی گفت: ایشان در خاطره‌ای نقل کرده‌اند که در سنین ۱۵ و ۱۶ سالگی گاهی روزها به کتابخانه آستان قدس رضوی مراجعه می‌کردند و چنان غرق مطالعه می‌شدند که حتی صدای اذان ظهر را نمی‌شنیدند و پس از گذشت مدتی متوجه می‌شدند که ظهر شده است.

رئیس سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی افزود: این انس با کتاب و مطالعه، نشان‌دهنده جایگاه کتابخانه آستان قدس رضوی در پرورش و تقویت فرهنگ علمی است و مایه افتخار خادمان کتاب و کتابخانه به شمار می‌رود؛ چراکه این مجموعه به نسل‌هایی خدمت می‌کند که می‌توانند در آینده از فرهیختگان و اثرگذاران جامعه باشند.

وی با اشاره به نگاه رهبر شهید به کتاب و کتاب‌خوانی اظهار کرد: ایشان کتاب را مادر تمدن و عصاره آن می‌دانستند و بر ضرورت رواج سنت کتاب‌خوانی در جامعه تأکید داشتند. همچنین در کنار توجه به اهمیت مطالعه، از واقفان و اهداکنندگان بزرگ کتاب به کتابخانه آستان قدس رضوی بودند.

طالبی با اشاره به اهدای بیش از ۱۴ هزار نسخه خطی و بیش از چهار هزار نسخه چاپ سنگی به کتابخانه آستان قدس رضوی از سوی ایشان گفت: آخرین محموله نسخ خطی اهدایی نیز در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۴ به کتابخانه ارسال شد که این اقدام، میراث ارزشمندی برای جامعه علمی و پژوهشی کشور به شمار می‌رود.