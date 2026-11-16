حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، با تداوم وزش باد شمالی تا بامداد روز سه‌شنبه سواحل استان به ویژه در فراساحل متلاطم پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: از روز سه‌شنبه با کاهش سرعت وزش باد و تداوم این شرایط تا روز پنجشنبه، وضعیت جوی و دریایی نسبتا آرامی برای استان مورد انتظار است، مجددا با افزایش سرعت وزش باد شمالی از روز جمعه سواحل استان متلاطم خواهد بود.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، طی ساعاتی وزش باد، در برخی نقاط مه صبحگاهی پیش بینی می شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر یادآور شد: وزش باد غالباً شمال غربی تا شمالی، با سرعت ۱۰ تا ۳۰ گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت، در سواحل ۱۲ تا ۳۸ و تا سه‌شنبه صبح در فراساحل ۱۶ تا ۴۰ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

وی ادامه داد: ارتفاع موج دریا در سواحل شمالی و مرکزی ۶۰ تا ۱۲۰ و در سواحل جنوبی و در فراساحل ۹۰ تا ۱۵۰ سانتی‌متر؛ فردا در همه مناطق ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی‌متر پیش بینی می شود.