به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام میرمجید سیدقریشی پیش از ظهر دوشنبه در مراسم یادواره شهدای دانشگاه آزاد اسلامی کردستان و سالروز شهادت غلامرضا بامدی، با اشاره به جایگاه شهدا در هدایت فکری و اعتقادی جامعه اظهار کرد: شهدا همچون ستارگانی هستند که در تاریکی مسیر را به انسان‌ها نشان می‌دهند و با انتخاب راه حق، چراغ هدایت نسل‌های آینده می‌شوند.

وی با بیان اینکه ملت‌ها با الگوهای بزرگ خود به عظمت و عزت می‌رسند، افزود: جوامعی که الگوهای ارزشمند و شخصیت‌های شاخص دارند، در برابر دشواری‌ها ایستادگی می‌کنند و مسیر آینده خود را با تکیه بر این الگوها می‌سازند.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی کشور با اشاره به شرایط دشوار امروز جهان تصریح کرد: نسل جوان و به‌ویژه دانشجویان برای عبور از چالش‌های پیش‌رو به اراده‌ای استوار، ایمان قوی و بینش عمیق نیاز دارند.

قریشی با تشریح شیوه‌های سلطه‌گری قدرت‌های استکباری عنوان کرد: یکی از روش‌های دشمنان برای به تسلیم کشاندن ملت‌ها، تحقیر هویت، فرهنگ و توانمندی‌های آنهاست؛ چراکه ملتی که به داشته‌های خود باور نداشته باشد، به‌تدریج در برابر قدرت‌های خارجی احساس ضعف کرده و زمینه پذیرش سلطه را فراهم می‌کند.

وی کوچک‌سازی اهداف و آرمان‌های ملت‌ها را از دیگر ابزارهای سلطه‌گری دانست و گفت: دشمن تلاش می‌کند با محدود کردن افق نگاه جوامع به مسائل مادی و دنیوی، اهداف بزرگ انسانی و معنوی را از آنها بگیرد، در حالی که باور به حیات اخروی و آرمان‌های بلند، قدرت ایستادگی و مقاومت انسان را افزایش می‌دهد.

عادی‌سازی گناه و تحریف حقیقت؛ ابزارهای سلطه بر ملت‌ها

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی کشور، ترویج رفتارهای نادرست و عادی‌سازی گناه را از دیگر شیوه‌های دشمن برای تضعیف جوامع برشمرد و بیان کرد: هنگامی که زشتی گناه، دروغ، خیانت و رفتارهای خلاف کرامت انسانی در جامعه از بین برود، به‌تدریج بنیان‌های اخلاقی تضعیف شده و زمینه سلطه‌پذیری فراهم می‌شود.

قریشی با اشاره به اهمیت حفظ کرامت انسانی در آموزه‌های دینی اظهار کرد: قرآن کریم انسان را به سوی کرامت و تعالی فرا می‌خواند، در حالی که جریان‌های سلطه‌گر تلاش می‌کنند با ترویج الگوهای نادرست رفتاری، ارزش‌های اخلاقی و هویتی جوامع را تحت تأثیر قرار دهند.

وی تحریف تاریخ و وارونه جلوه دادن واقعیت‌ها را سومین ابزار دشمن برای تسلط بر ملت‌ها عنوان کرد و افزود: با استفاده از رسانه‌ها و جریان‌های تبلیغاتی تلاش می‌شود جایگاه حق و باطل تغییر کند و شخصیت‌های خدمتگزار و مدافع ملت‌ها در جایگاه متهم قرار گیرند.

آگاهی و مطالعه، راه مقابله با جنگ روایت‌ها

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی کشور با تأکید بر ضرورت افزایش آگاهی نسل جوان خاطرنشان کرد: شناخت حقیقت با اتکا به مطالب پراکنده فضای مجازی به دست نمی‌آید، بلکه نیازمند مطالعه، کتاب‌خوانی، بررسی منابع معتبر و شناخت ابعاد مختلف مسائل است.

قریشی خطاب به دانشجویان گفت: نباید اجازه دهیم دشمن با تحریف واقعیت‌ها، جای دوست و دشمن را در ذهن ما تغییر دهد؛ چراکه جامعه آگاه به‌آسانی تحت تأثیر تبلیغات و روایت‌های نادرست قرار نمی‌گیرد.

وی با اشاره به ترور دانشمندان و هدف قرار دادن ظرفیت‌های علمی کشور اظهار کرد: دشمنان تصور می‌کنند با حذف نخبگان و دانشمندان می‌توانند روند پیشرفت علمی ایران را متوقف کنند، اما مسیر علم و پژوهش با شهادت دانشمندان متوقف نمی‌شود و دانشگاه‌ها با انگیزه و توان بیشتری این مسیر را ادامه خواهند داد.

قریشی با گرامیداشت یاد و خاطره شهید محمدمهدی طهرانچی و دیگر شهدای دانشگاهی افزود: شهادت چهره‌های علمی و دانشگاهی اگرچه ضایعه‌ای بزرگ است، اما خون این شهدا در مسیر پیشرفت و اقتدار علمی کشور اثرگذار خواهد بود.

وی با اشاره به تقدیم شهدای متعدد از سوی دانشگاه آزاد اسلامی در حوادث اخیر، تأکید کرد: راه شهدا، مسیر عزت، استقلال و دفاع از میهن است و ملت ایران با تأسی از این الگوها اجازه نخواهد داد دشمنان با تهدید و فشار، آنان را از آرمان‌هایشان دور کنند.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی کشور در پایان با گرامیداشت مقام شهدای دانشجو و تسلیت به خانواده‌های معظم آنان، ابراز امیدواری کرد که نسل جوان با شناخت راه شهدا و تقویت ایمان، آگاهی و اراده، ادامه‌دهنده مسیر عزت و پیشرفت کشور باشد.