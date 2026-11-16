به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، روز دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵ طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، ضمن اشاره به ۲۶۰ شب میدان‌داری ملت مبعوث، اظهار کرد: بعثت ملت ما، یک معجزه و عنایت الهی بود. قریب به ۹ ماه است که مردم ما، این جان‌فدایان ایران اسلامی، بدون وقفه، میدان‌داری می‌کنند. قطعاً و یقیناً مقاومت، پایداری، جهاد تبیین و دشمن‌شناسی ملت ما، نشأت گرفته از نهضت مقدس فاطمی است. همه ما کارگزاران و ایضاً نهادهای نظام در برابر ملت مبعوث، دارای تکلیف و وظیفه هستیم و حداقل‌ترین کار آن است که سخن این ملت بعثت‌یافته را بشنویم و به خواسته‌های بحق آنان جامه عمل بپوشانیم. ما موظفیم در راستای رفع مشکلات این مردم گرانقدر، جهد مضاعف کنیم و اجازه ندهیم که دشمنان و منافقان در صفوف مستحکم و به‌هم‌پیوسته‌ی ملت مبعوث نفوذ کنند و در انسجام آنها، خدشه ایجاد سازند.

وی تصریح کرد: بدون‌تردید، بخش مهمی از استیصال و یأس دشمن متجاوز، ناشی از حضورِ در صحنه و میدان‌داری ملت مبعوث است؛ فلذا همه ما کارگزاران و خادمان مردم موظفیم مراقب الفاظ و اعمال‌مان باشیم و از هر آنچه سبب مأیوس شدن و از بین رفتن امید و صبر و استقامت مردم می‌شود، به جد پرهیز و اجتناب کنیم.

رئیس دستگاه قضا در ادامه دستورات مشخصی را خطاب به مقامات و مسئولان قضایی صادر کرد و در نخستین دستور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور را موظف کرد تا هر چه سریع‌تر گزارش جامعی از وضعیت شرکت‌های دولتی و آن دسته از این شرکت‌ها که زیان‌ده هستند ارائه دهد. وی تاکید کرد: این مقوله نباید با گذر زمان به دست فراموشی سپرده شود و ضروری است با جدیت، تا انتها دنبال شود؛ همچنین مطلوب است که بخش‌هایی از این گزارش نیز به سمع و نظر مردم برسد.

وی در ادامه خطاب به دادستان کل کشور دستور داد تا «دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری» را با دقت و جامعیت، عملیاتی سازد و اجرای تمام و کمال مفاد این دستورالعمل را مورد غفلت قرار ندهد.

اژه ای در همین راستا خاطرنشان کرد: مجرمی که حضورش در اجتماع مضر است، حتماً و قطعاً باید در زندان بماند؛ لکن وقتی ضرورتی وجود ندارد، از زندانی کردن فرد باید پرهیز شود. در این فقره، مشخصاً مبحث قرارهای منجر به بازداشت، مدنظر است؛ بارها تاکید کرده‌ایم وقتی ضرورتی وجود ندارد، نباید برای متهمی، قرار بازداشت صادر کرد؛ همچنین نباید سایر قرارها را به گونه‌ای صادر کرد که النهایه منتهی به بازداشت متهم شود؛ در شرایطی که بازداشت او اساساً ضرورتی ندارد. بار دیگر تأکید می‌کنم که برای بسیاری از افراد جامعه، حتی یک شب در بازداشت بودن نیز تبعات و عوارض به همراه دارد.

وی در ادامه‌ همین مبحث، اظهار داشت: مسئولان ذی‌صلاح قضایی، سرکشی از زندان‌ها را با جدیت دنبال کنند؛ به هیچ وجه نباید این مقوله، کمرنگ شود. مسئولان ذی‌صلاح قضایی در جریان سرکشی‌ها و بازدیدهای خود از زندان‌ها، حتماً اِعمال تأسیسات ارفاقی را در قبال زندانیان واجدشرایط مدنظر قرار دهند. ایضاً حتماً به مقوله‌ی پالایش زندانیان نیز عنایت شود تا مبادا فرد بی‌گناه یا کم‌گناهی، به ناحق در زندان باشد. بارها گفته شده است که اگر یک مجرم اشتباهاً آزاد شود، بهتر است تا یک فرد بی‌گناه یا کم‌گناه در زندان بماند.

رئیس قوه قضاییه در ادامه دستوراتش در نشست امروز، به مبحث پرونده‌های کثیرالشاکی اشاره کرد و گفت: با تدابیر و تمهیدات صورت گرفته در مراجع ذیصلاح قضایی، از حجم پرونده‌های کثیرالشاکی کاسته شده است؛ لکن مقوله‌ی آسیب‌شناسی در این فقره را نباید از نظر دور داشت. اینکه یک پرونده کثیرالشاکی با هزار زحمت و مرارت مختومه شود لکن چندی بعد در همان موضوع، یک پرونده کثیرالشاکی دیگر تشکیل شود، به هیچ وجه قابل قبول نیست. در این راستا باید بر سطح و حجم اطلاع‌رسانی‌ها و آگاهی‌بخشی‌های عمومی افزود تا مردم فریب کلاهبرداران را نخورند. قوه قضاییه این آمادگی را دارد تا در چارچوب موازین قانونی، محتویاتِ قابل نشر این قبیل پرونده‌های کثیرالشاکی را در اختیار فیلم‌سازان و مستندسازان قرار دهد تا آنها با زبان هنر، آنچه در این پرونده‌ها رخ داده است را به تصویر بکشند و بدین‌واسطه آگاهی مردم در برابر کلاهبرداران بیشتر شود.

وی در ادامه خطاب به مراجع ذیصلاح و مشخصاً معاونت قضایی، معاونت حقوقی و معاونت نظارت دیوان‌عالی دستور داد تا آسیب‌شناسی جامع و کاملی را در قبال پرونده‌هایی که میزان نقص و نقض آنها زیاد است و به کرّات با درخواست اِعمال مواد ۴۷۴ و ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مواجه می‌شوند، انجام دهند.

رئیس عدلیه در راستای همین مبحث، تصریح کرد: اینکه به کیفرخواست یک پرونده، بالغ بر ۵ بار در دادگاه بدوی نقص گرفته شود و یا آرای یک دادگاه بدوی در یک موضوع مشخص، به کرّات توسط مرجع تجدیدنظر یا دیوان‌عالی نقض شود، حکایت از یک خلل و آسیب دارد که باید هر چه سریع‌تر مرتفع گردد. البته در این حوزه، آسیب‌شناسی‌هایی انجام گرفته است، لکن جا دارد که کار بیشتر و عمیق‌تری صورت گیرد.

وی در ادامه بیان داشت: در مبحث محاسبه‌ی تأخیر تأدیه نیز پرونده‌های زیادی وجود دارد که در قبال آنها، درخواست‌های اعاده دادرسی واصل می‌شود. در این حوزه، برخی قضات، تأخیر تأدیه‌ها را ماهیانه و برخی سالانه، محاسبه می‌کنند؛ در این فقره باید تکلیف روشن شود و در صورت نیاز، رأی وحدت رویه در دیوان‌عالی صادر گردد. البته در صدور رأی وحدت رویه در این مبحث نیز ضروری است نهایت دقت و جامع‌نگری لحاظ شود.

اژه‌ای، در ادامه دستوراتش در نشست امروز، خطاب به دادستان کل کشور، رئیس کل دادگستری و دادستان تهران دستور داد تا با همکاری معاونت بین الملل عدلیه و مساعدت مرکز وکلا، پرونده‌های مرتبط با جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی در حق ملت ایران را با قدرت و جدیت در مراجع داخلی و بین‌المللی پیگیری کنند و در شناساندن جنایتکاران و جنایت‌های سبُعانه‌شان به جهانیان و ایضاً تعقیب آنها، کوشا و ساعی باشند.

وی همچنین خطاب به مسئولان ذیربط نیز دستور داد تا در راستای روزآمدسازی سند تحول قضایی، شتاب و تعجیل، توأم با دقت و جامع‌نگری داشته باشند.

رئیس دستگاه قضا در ابتدای نشست امروز، با اشاره به ۲۴ آبان، روز کتاب و کتاب‌خوانی، به ذکر خاطراتی از امام شهید در موضوع کتابخوانی پرداخت و بیان داشت: امام شهید ما، کتاب‌خوان‌ترین و کتاب‌شناس‌ترین شخصیت بودند. ایشان در رأس همه کتب، مقیّد به تلاوت و تدبّر در قرآن کریم و ادعیه‌ی واردشده از ناحیه‌ی ائمه هدی (علیهم‌السلام) بودند. من هیچ رهبر و سیاستمداری را در عالم سراغ ندارم که همچون امام شهید ما اهتمام و تسلط به کتاب و کتاب‌خوانی داشته باشد. امام شهید ما رهبری الهی بودند که چشمان امید امت اسلام به ایشان بود و فراوانی مشغله داشتند لکن هرگز کتابخوانی را ترک نمی‌کردند.

وی در همین راستا و در ادامه دستوراتش خطاب به مراجع ذیربط، به رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه دستور داد تا با کمک و همکاری معاونت منابع انسانی و معاونت راهبردی، طرحی جامع ارائه دهد تا بر مبنای آن سرانه مطالعه در میان کارکنان عدلیه و قضات، افزایش پیدا کند.

قاضی‌القضات همچنین به معاون اول قوه قضاییه دستور داد تا نشستی هم‌اندیشانه را با اصحاب نشر و تألیف و توزیع کتاب برپا نماید و نسبت به رفع مسائل حقوقی و قضایی آنها در چارچوب موازین قانونی، اهتمام داشته باشد.

اژه‌ای، همچنین خطاب به معاون اول قوه قضاییه دستور داد تا در کارگروه مشترک قوا، نسبت به طرح مبحث بررسی ویژه وضعیت نشر کتاب در کشور و عملکرد دستگاه‌های مسئول در این حوزه از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اهتمام داشته باشد.

رئیس قوه قضاییه در همین راستا گفت: در مبحث صدور مجوز برای نشر یک کتاب، قطعاً نباید سخت‌گیری‌های بلاوجه صورت گیرد و متقابلاً در راستای پاسداری از ارزش‌های جامعه نیز آنجا که باید ممیزی صورت گیرد، نباید با دیده‌ی اغماض و تسامح به موضوع نگریست.

وی در بخشی از سخنانش در نشست امروز، با اشاره به سالگرد رحلت علامه طباطبایی؛ ایشان را از اعاظم روزگار و شخصیتی منحصربه‌فرد دانست که با تألیف تفسیر المیزان، تمدن‌سازی قرآن را به رخ جهانیان کشاند. قاضی‌القضات در همین راستا، بیان داشت: علامه طباطبایی در عصری پای در میدان جهاد تبیین نهاد که مکاتب مادی جولان می‌دادند و دلفریبی می‌کردند؛ لکن حضرت علامه با بیان رسا و استدلال متقن، پیوند دین و عقل را برای جهانیان و اهل معرفت، تبیین گرد. شاگردان علامه نیز همچون استاد شهید مرتضی مطهری و حضرت آیت‌الله جوادی آملی در همان صراط مستقیم تبیینی قدم برداشتند.