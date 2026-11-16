به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، ابوالفضل رزاق‌پور مدافع تیم ملی درباره نخستین تجربه حضورش در اردوی ملی‌پوشان و شرایط آماده‌سازی برای دیدارهای تدارکاتی تورنمنت بین‌المللی بصره اظهار داشت: خدا را شکر می‌کنم که برای نخستین بار به تیم ملی بزرگسالان دعوت شدم. از کادر فنی تیم ملی تشکر می‌کنم که این فرصت را در اختیارم قرار دادند تا افتخار پوشیدن پیراهن تیم ملی کشورم را داشته باشم. خیلی خوشحالم که اینجا هستم و در کنار سایر ملی‌پوشان تمرین می‌کنم.

وی در ادامه عنوان داشت: در چند روزی که از آغاز اردو گذشته، هم از نظر کیفیت تمرینات و هم فضای حاکم بر تیم، شرایط بسیار خوب و مثبتی را تجربه کرده‌ایم. از حضور در این جمع لذت می‌برم و تمام تلاشم را انجام می‌دهم تا با عملکرد مناسب و تلاش مستمر، از فرصتی که در اختیارم قرار گرفته به بهترین شکل استفاده کنم و بتوانم پیراهن تیم ملی را حفظ کنم.

رزاق‌پور درباره سطح تمرینات تیم ملی در اردوی بصره گفت: تمرینات در سطح کیفی بالایی برگزار می‌شود و همه بازیکنان با جدیت تلاش می‌کنند دستورات و برنامه‌های تاکتیکی کادر فنی را به بهترین شکل اجرا کنند. انگیزه بازیکنان بسیار بالاست و همه می‌خواهند بهترین کیفیت خود را در تمرینات و مسابقات نشان دهند.

این مدافع درباره رقابت با سایر بازیکنان حاضر در پست دفاع چپ از جمله حسین گودرزی و جعفر سلمانی و شانس حضور در ترکیب اصلی تیم ملی اظهار داشت: وقتی فرصت پوشیدن پیراهن تیم ملی به من داده شده، طبیعی است که تمام تلاشم را برای انجام نخستین بازی ملی انجام دهم. البته همه ما زیر پرچم ایران بازی می‌کنیم و در وهله اول مهم نیست چه بازیکنی در زمین حضور دارد؛ مهم موفقیت تیم ملی است. من هم مانند سایر بازیکنان تلاش می‌کنم با عملکردم در تمرینات، نظر کادر فنی را جلب کنم و امیدوارم این فرصت به من داده شود که نخستین بازی ملی خود را انجام دهم.

رزاق‌پور درباره نحوه اطلاع از نخستین دعوتش به تیم ملی گفت: پیش از آغاز اردو، پیامی از یکی از اعضای تیم ملی دریافت کردم که باید برای انجام تمرینات ریکاوری در مجموعه تمرینی پک حضور پیدا کنم. همان زمان متوجه شدم که دعوت من به تیم ملی قطعی شده. در آن لحظه مشغول تمرین بودم و وقتی پیام را دیدم، از ته دل خوشحال شدم. لحظه‌شماری می‌کردم که اردو هرچه زودتر آغاز شود و بتوانم در کنار ملی‌پوشان حضور پیدا کنم.

این بازیکن درباره اینکه برخی بازیکنان با وجود دعوت در سنین بالاتر توانسته‌اند سال‌ها در تیم ملی حضور موثری داشته باشند، گفت: امیدوارم برای من هم چنین اتفاقی بیفتد و بتوانم از فرصت‌هایی که در اختیارم قرار می‌گیرد نهایت استفاده را ببرم. هدفم این است که با تلاش و عملکرد مناسب، جایگاه خودم را در تیم ملی به دست بیاورم و برای سال‌های آینده نیز بتوانم به تیم ملی کمک کنم.

رزاق‌پور با اشاره به توصیه‌های کادر فنی در نخستین روزهای حضورش در اردو اذعان داشت: از ابتدای اردو، کادر فنی نکات و خواسته‌های تاکتیکی مختلفی را با من مطرح کرده. طبیعی است که چون برای نخستین بار در اردوی تیم ملی حضور دارم، ممکن است با برخی جزئیات تاکتیکی و انتظارات مربیان آشنایی کامل نداشته باشم. تلاش می‌کنم این نکات را به‌خوبی یاد بگیرم و در تمرینات و مسابقات اجرا کنم. حضور در تیم ملی فرصت بسیار بزرگ و ارزشمندی است و باید آن را غنیمت بشمارم. می‌دانم برای رسیدن به این جایگاه چه تلاش‌هایی انجام داده‌ام و حالا باید با جدیت بیشتری کار کنم تا بتوانم شایستگی‌هایم را نشان دهم.

مدافع تیم ملی با اشاره به سابقه حضور بازیکنان بزرگ در پست دفاع چپ تیم ملی گفت: در سال‌های گذشته بازیکنان بزرگی در این پست برای تیم ملی بازی کرده‌اند که یکی از آنها احسان حاج‌صفی است. من افتخار داشتم برای مدت کوتاهی با ایشان هم‌بازی باشم و همیشه علاقه زیادی به سبک بازی‌اش داشته‌ام. آقا احسان سال‌ها در این پست برای تیم ملی بازی کرد و حتی بازوبند کاپیتانی تیم ملی را بر بازو بست. حالا این افتخار نصیب من شده که پیراهن شماره ۳ تیم ملی را که پیش از این بر تن ایشان بود، بپوشم. این موضوع برایم بسیار ارزشمند است و انگیزه‌ام را برای تلاش بیشتر می‌کند.

وی درباره انتخاب حاج‌صفی به عنوان الگوی فوتبالی خود توضیح داد: وقتی نوجوان بودم، احسان حاج‌صفی در سنین جوانی در بالاترین سطح فوتبال ایران بازی می‌کرد. همیشه سبک بازی او را دوست داشتم؛ به‌ویژه اینکه توانایی بازی در چند پست مختلف را داشت. خودم هم در دوران فوتبالم در چند پست بازی کرده‌ام و به همین دلیل سعی می‌کردم بازی‌های او و برخی بازیکنان مطرح فوتبال جهان را دنبال کنم و از آنها یاد بگیرم.

رزاق‌پور با اشاره به پیروزی تیم ملی مقابل فلسطین در نخستین دیدار تورنمنت چهارجانبه بصره گفت: خوشحالم که تیم ملی توانست نخستین بازی خود را با پیروزی پشت سر بگذارد و بازیکنانی که برای اولین بار پیراهن تیم ملی را بر تن کردند نیز فرصت حضور در میدان را به دست آوردند. امیدوارم این روند خوب و فرم مطلوب تیم در دیدار مقابل عراق هم ادامه داشته باشد. بازی با عراق حساس‌ترین و مهم‌ترین مسابقه ما در این تورنمنت است و امیدوارم بتوانیم با ارائه یک نمایش خوب، به پیروزی برسیم. خودم هم امیدوارم با تصمیم و صلاحدید کادر فنی فرصت حضور در این مسابقه را پیدا کنم و بتوانم در صورت حضور در زمین، به تیم ملی کمک کنم.

رزاق‌پور در پایان خاطرنشان ساخت: حالا فرصتی به دست آورده‌ام که در همان پستی که بازیکنان بزرگی مانند احسان حاج‌صفی حضور داشتند، برای تیم ملی بازی کنم. تمام تلاشم را انجام می‌دهم تا قدر این موقعیت را بدانم، عملکرد خوبی داشته باشم و بتوانم برای چندین سال در خدمت تیم ملی فوتبال ایران باشم.