مجید کوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی هشدار صادرشده، از شب گذشته تا صبح امروز بیشترین بارش باران در نوار شرقی، مناطق شمالی و بخش‌هایی از مناطق مرکزی استان ثبت شده است. بر این اساس، ایستگاه باران‌سنجی ارباب‌کندی ۱۸ میلی‌متر و بابک بیله‌سوار ۸ میلی‌متر بارش را ثبت کرده‌اند و بیشترین بارش برف نیز در ایستگاه هواشناسی آلوارس با ۵ سانتی‌متر گزارش شده است.



وی افزود: بر اساس نقشه‌های هواشناسی، فعالیت سامانه بارشی تا ظهر فردا سه‌شنبه ادامه دارد و جو استان ناپایدار خواهد بود. برای این مدت آسمانی ابری و مه‌آلود همراه با وزش باد و بارش باران و برف پیش‌بینی می‌شود. همچنین هوای سرد تا صبح چهارشنبه، به‌ویژه در مناطق مرکزی و جنوبی استان، ماندگار خواهد بود؛ از این رو توجه به توصیه‌های هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۳۰ تأکید می‌شود.



مدیر کل هواشناسی استان اردبیل گفت: از بعدازظهر فردا به‌تدریج از شدت ناپایداری‌ها کاسته می‌شود. همچنین از بعدازظهر چهارشنبه با جنوبی شدن جریانات، تا اوایل هفته آینده پدیده غالب در مناطق مرکزی و جنوبی استان وزش باد جنوبی (گرمیج) خواهد بود که سبب افزایش نسبی دمای هوا در سطح استان می‌شود.