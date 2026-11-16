به گزارش خبرنگار مهر، کیوان شافعی پیش از ظهر دوشنبه در مراسم یادواره شهدای دانشگاه آزاد اسلامی کردستان و سالروز شهادت غلامرضا بامدی، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانشجو اظهار کرد: شهدا با ایثار جان خود در مسیر دفاع از حقیقت، عزت، آزادی و ارزش‌های انسانی، نام و یادشان را برای همیشه در تاریخ ماندگار کردند.

وی با اشاره به جایگاه والای شهدا در فرهنگ اسلامی افزود: گاهی پایان زندگی جسمانی انسان، آغاز ماندگاری نام و یاد اوست و تاریخ نشان داده است که نام کسانی که جان خود را در راه ارزش‌های والای انسانی فدا کرده‌اند، در حافظه ملت‌ها باقی می‌ماند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کردستان با بیان اینکه شهدای دانشجو جوانانی برخوردار از استعدادها و ظرفیت‌های علمی و اجتماعی بودند، عنوان کرد: این جوانان در آغاز یا میانه مسیر زندگی قرار داشتند و می‌توانستند آینده‌ای روشن در عرصه‌های علمی و اجتماعی برای خود رقم بزنند، اما با انتخاب مسیر ایثار، عنوان پرافتخار شهادت را برای همیشه در کنار نام خود ثبت کردند.

شافعی با تأکید بر مسئولیت دانشگاه‌ها در قبال تربیت نسل جوان تصریح کرد: دانشگاه در کنار مأموریت علمی و تربیت نیروی متخصص، وظیفه دارد انسان‌هایی پرورش دهد که علم را با اخلاق، تخصص را با تعهد و جایگاه فردی را با احساس مسئولیت اجتماعی همراه کنند.

وی ادامه داد: دانشجویان شهید با نثار جان خود از ارزش‌هایی پاسداری کردند که امروز مسئولیت صیانت از آنها بر عهده ماست و باید با آگاهی، اندیشه، اخلاق و رفتار مسئولانه در حفظ این ارزش‌ها بکوشیم.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کردستان خاطرنشان کرد: اگرچه هیچ اقدامی نمی‌تواند جای خالی شهدا را جبران کند، اما می‌توان با شناخت آرمان‌های آنان، پاسداشت حرمت نامشان و حرکت در مسیر اعتلای جامعه و حفظ کرامت انسانی، ادامه‌دهنده راهشان بود.

شافعی در پایان ضمن قدردانی از دست‌اندرکاران برگزاری یادواره شهدای دانشگاه آزاد اسلامی کردستان، برای شهدای والامقام علو درجات و برای خانواده‌های معظم آنان صبر، سلامتی و آرامش مسئلت کرد.