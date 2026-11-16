اکرم عظیمی دوست در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تشریح فعالیت‌های قرآنی و تبلیغی مدارس علمیه خواهران استان اظهار کرد: فعالیت‌های قرآنی حوزه‌های علمیه خواهران در عرصه‌های مختلف آموزش و ترویج قرآن کریم، تبلیغ، پژوهش، رسانه و جهاد تبیین دنبال می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت انعکاس فعالیت‌های قرآنی افزود: این فعالیت‌ها جلوه‌ای از پیوند عقل انسانی با هدایت الهی و تلاشی برای گسترش فرهنگ و معارف قرآن کریم در جامعه است که در ابعاد مختلف آموزشی، پژوهشی، تبلیغی و اجتماعی دنبال می‌شود.

مدیر حوزه‌های علمیه خواهران استان همدان با بیان اینکه تعلیم و ترویج قرآن از محورهای اصلی فعالیت مدارس علمیه خواهران است، تصریح کرد: آموزش روخوانی، روانخوانی، تجوید، پیام‌های قرآنی، ترجمه، تاویل، تفسیر و قرائت قرآن کریم از جمله برنامه‌هایی است که با هدف تعمیق انس نسل‌های مختلف با کلام وحی اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: در عرصه پژوهش نیز بازخوانی نظام‌مند و عمیق مفاهیم قرآنی و پاسخگویی به مسائل و نیازهای نو پدید جامعه مورد توجه قرار دارد و در بخش تبلیغ و رسانه نیز تلاش می‌شود پیام‌های جاودانه قرآن متناسب با زبان و نیاز مخاطبان امروز تبیین و منتشر شود.

عظیمی دوست خاطرنشان کرد: نهادینه سازی ارزش‌های قرآنی و جاری کردن آموزه‌های وحیانی در مناسبات فردی و اجتماعی از دیگر اهداف این فعالیت‌ها است.

وی در ادامه با اشاره به آمار مشارکت مبلغان مدارس علمیه خواهران استان در جشنواره «مدهامتان» گفت: در مجموع ۷۸ مبلغ در این برنامه مشارکت داشتند که حاصل فعالیت آنها برگزاری ۱۵۶ جلسه تبلیغی بوده است.

مدیر حوزه‌های علمیه خواهران استان همدان تعداد مبلغان شرکت کننده از مدارس مختلف استان را به تفکیک بیان کرد و افزود: مدرسه علمیه بهار با ۱۲ مبلغ، اسدآباد با ۲ مبلغ، تویسرکان با ۱۴ مبلغ، فامنین با ۱۵ مبلغ، قروه با یک مبلغ، کبودراهنگ با ۵ مبلغ، ملایر با ۴ مبلغ، نهاوند با ۱۵ مبلغ و مدرسه الزهرا(س) همدان با ۱۰ مبلغ در این برنامه حضور داشته‌اند.

وی تاکید کرد: مجموعه این اقدامات با هدف توسعه فرهنگ قرآنی، تعمیق معارف دینی و گسترش فعالیت‌های تبلیغی و ترویجی در سطح استان انجام می‌شود.