به گزارش خبرگزاری مهر، ابوذر شیرودی، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، در جریان بازدید از مجموعه مهندسی هوایی مپنا، با تأکید بر اهمیت توسعه توانمندی‌های داخلی در صنعت هوانوردی، برخورداری از ظرفیت‌های یکپارچه طراحی، مهندسی و تعمیراتی را از عوامل کلیدی ارتقای پایداری عملیاتی ناوگان هوایی مسافربری و پشتیبانی مؤثر از صنعت هوانوردی کشور دانست.

وی در این بازدید، ضمن بررسی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های فنی، مهندسی و صنعتی این مجموعه در حوزه طراحی، ساخت، تعمیرات و بومی‌سازی قطعات موتور هواپیماهای مسافربری، بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های تخصصی و تقویت توان داخلی در این حوزه تأکید کرد.

شیرودی اظهار کرد: وجود دفتر طراحی با قابلیت‌های ویژه در حوزه تحلیل، طراحی و انجام آزمون‌های مهندسی، در کنار ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های تخصصی تعمیراتی، از مؤلفه‌های کلیدی ارتقای پایداری عملیاتی ناوگان هوایی مسافربری و پشتیبانی مؤثر از صنعت هوانوردی کشور به شمار می‌رود.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های دانش‌بنیان و توان تخصصی شرکت‌های داخلی، توسعه هم‌زمان قابلیت‌های طراحی، ساخت و تعمیرات را زمینه‌ساز تقویت زیرساخت‌های فنی و مهندسی صنعت هوانوردی دانست.

در جریان این بازدید، توانمندی‌ها و زیرساخت‌های شرکت مهندسی هوایی مپنا در زمینه طراحی و مهندسی، تعمیرات و ساخت قطعات مورد نیاز موتور هواپیماهای مسافربری مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین در این بازدید، روند اقدامات شرکت مهندسی هوایی مپنا برای اخذ گواهی صلاحیت پروازی قطعات طراحی و تولیدشده و توسعه زیرساخت‌های تعمیراتی تشریح شد.