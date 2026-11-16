به گزارش خبرگزاری مهر، آیین تکریم و معارفه مدیرکل حوزه استاندار و روابط عمومی استانداری همدان ظهر دوشنبه با حضور حمید ملانوری شمسی استاندار همدان، مجید درویشی سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار و جمعی از مدیران و کارشناسان این حوزه برگزار شد.

در این مراسم از خدمات و تلاش‌های عبدالله امیری در دوران تصدی این مسئولیت قدردانی و ضرغام احمدوند به عنوان سرپرست حوزه استاندار و روابط عمومی استانداری همدان معرفی شد.

این آیین در حاشیه نشست شورای معاونان استانداری همدان برگزار شد؛ نشستی که به ریاست استاندار و با حضور معاونان و مدیران ستادی استانداری تشکیل شده بود.