به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، با حکم دکتر طاهره چنگیز معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دکتر حمید اکبری، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران با حفظ سمت مشاور معاونت آموزشی به عنوان «سرپرست مرکز خدمات آموزشی معاونت آموزشی وزارت بهداشت» منصوب شد.

متن حکم انتصاب به شرح ذیل است:

دکتر حمید اکبری

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

حوزه معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در راستای تحقق ماموریت های خود، تعاملات گسترده‌ای با دانشجویان، دانش آموختگان، اساتید و سایر ذینفعان آموزش عالی علوم پزشکی دارد که ساماندهی و مدیریت این تعاملات، زمینه را برای بهره‌مندی مطلوب از خدمات متقابل بیش از پیش فراهم می‌کند.

نظر به شایستگی، تعهد و تجارب ارزشمند جنابعالی، به موجب این ابلاغ با حفظ سمت مشاور، به عنوان سرپرست مرکز خدمات آموزشی منصوب می شوید تا با همکاری کلیه مدیران و کارشناسان حوزه در مسیر تحقق اهداف ذیل تلاش فرمایید:

_ ساماندهی ارائه خدمات آموزشی به مراجعین در راستای تضمین دقت، صحت، سرعت و شفافیت در ارائه خدمات

_ بازمهندسی و هوشمندسازی فرآیندها به منظور حذف فرآیندهای زائد، موازی و بی اثر و تسهیل روند اجرای امور

_ استفاده از ظرفیت های موجود در دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی در راستای تقویت ارائه خدمات آموزشی

_ بازبینی و بروزرسانی مجموعه مقررات، دستورالعمل ها و شیوه نامه‌های آموزشی مرتبط

_ تاکید بر بهره‌مندی حداکثری از ظرفیت‌های فضای مجازی در اطلاع‌رسانی، شفافیت و پاسخگویی بموقع به درخواست‌های ارجاعی با تاکید بر مشی قانون مداری، تکریم ارباب رجوع و حذف ضرورت مراجعه حضوری

_ بکارگیری دانش و فناوری روز در جهت ارائه خدمات بهتر به ذینفعان به منظور کاهش تعداد مراجعات ارباب رجوع و تسهیل امور ایشان

توفیق روزافزون جنابعالی را در راستای اعتلای نظام آموزش عالی سلامت از خداوند متعال مسئلت دارم.