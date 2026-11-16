به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، یک منبع سیاسی در لیبی اعلام کرد که امارات به سرکردگی زاید بن طحنون مشاور امنیت ملی این کشور با همکاری دیگر طرف های خارجی قصد دارد صدها عنصر تروریست را از عراق و سوریه منتقل کرده و در پایگاه های نظامی شرق لیبی آموزش دهد تا از آنها برای ایجاد بی ثباتی و ناامنی در کشورهای منطقه استفاده کند.

وی اضافه کرد که عملیات انتقال این تروریست ها در چند مرحله انجام می شود و در ابتدا آنها به امارات و بعد به صورت هوایی به شهر بنغازی لیبی فرستاده می شوند. این تروریست ها در پایگاه هوایی الابرق در شرق بنغازی مستقر خواهند شد.

این منبع تاکید کرد که قرار است از این عناصر برای ایجاد ناامنی در کشورهایی نظیر عراق، سوریه، سودان و دیگر کشورها استفاده شود. به تازگی ۵۴ تروریست با تابعیت عراقی و ۷۴۳ تروریست با تابعیت سوری منتقل شده اند.