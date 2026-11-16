به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، صبح امروز در بیستمین اجلاس سراسری دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی که در دانشگاه خاتم برگزار شد، با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در مدیریت آموزش عالی اظهار کرد: اگر حکومت‌داری در آموزش عالی ادامه پیدا کند، قطعاً مرجعیت علمی در کشور شکل نمی‌گیرد، اما حکمرانی آموزش عالی می‌تواند به مرجعیت علمی منجر شود.

وی با بیان اینکه کشور در حوزه‌های مختلف از انرژی تا آموزش عالی و تعلیم و تربیت کودک با ضعف حکمرانی مواجه است، گفت: هنوز فرهنگِ تبدیل حکومت‌داری به حکمرانی در کشور جا نیفتاده و در بسیاری از حوزه‌ها همه امور را از سیاست‌گذاری تا اجرا و نظارت در اختیار دولت قرار می‌دهیم.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به تفاوت الگوی مدیریت آموزش عالی در دنیا افزود: در بسیاری از کشورها تلاش می‌شود نقش حاکمیت در آموزش عالی به سیاست‌گذاری و نظارت محدود شود و اداره دانشگاه‌ها به نخبگان، خیرین و مردم سپرده شود؛ در حالی که در کشور ما حتی در حوزه آموزش عالی نیز توسعه دانشگاه‌ها به‌صورت متمرکز و دولتی دنبال شده است.

خسروپناه با بیان اینکه وزارت علوم باید سیاست‌گذاری و نظارت را برعهده داشته باشد، تصریح کرد: وزارت علوم باید ذیل نقشه جامع علمی کشور سیاست‌گذاری کند، اما لازم نیست تمام اختیارات مربوط به ایجاد رشته، دانشکده و برنامه‌ریزی درسی در اختیار وزارتخانه باشد.

وی ادامه داد: وزارتخانه می‌تواند سیاست‌ها را ابلاغ و بر اجرای آن نظارت کند و اتحادیه دانشگاه‌های غیرانتفاعی نیز در چارچوب این سیاست‌ها، اختیار ایجاد رشته، دانشکده و برنامه‌ریزی درسی داشته باشد، بدون اینکه از سیاست‌های مصوب عدول کند.

خسروپناه با تأکید بر ضرورت کوچک‌سازی وزارت علوم گفت: خواهشم این است که وزارت علوم کوچک شود و اختیاراتی به دانشگاه‌های بزرگ و در حوزه دانشگاه‌های غیرانتفاعی به اتحادیه آنها واگذار شود. اگر واگذاری این اختیارات نیازمند مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد، آن را در شورا پیگیری می‌کنم.

دانشجوی علاقه‌مند برای تحصیل در مقطع دکتری خوشنویسی فارسی به قطر و ترکیه می‌رود

وی با اشاره به مشکلات ایجاد رشته‌های دانشگاهی جدید، رشته خوشنویسی را مثال زد و گفت: حدود ۱۰ سال است تلاش می‌کنم رشته خوشنویسی در دانشگاه شکل بگیرد، اما با وجود پیگیری‌ها نتوانسته‌ایم این رشته ایرانی را راه‌اندازی کنیم و دانشجوی علاقه‌مند برای تحصیل در مقطع دکتری خوشنویسی فارسی به قطر و ترکیه می‌رود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با انتقاد از تمرکز تصمیم‌گیری در ساختارهای اداری وزارتخانه‌ها افزود: تا زمانی که شورای گسترش و شورای برنامه‌ریزی در وزارتخانه‌ها متمرکز باشند، مرجعیت علمی شکل نمی‌گیرد و باید اختیارات بیشتری به دانشگاه‌ها و بخش‌های غیردولتی داده شود.

خسروپناه همچنین با اشاره به تجربه تدوین اسناد ملی در حوزه اسباب‌بازی و موسیقی اظهار کرد: در حوزه اسباب‌بازی، با جمع‌آوری ذی‌نفعان و تدوین سند، زمینه توسعه تولید داخلی فراهم شد؛ به‌گونه‌ای که سهم تولید داخلی اسباب‌بازی از حدود ۱۰ درصد به نزدیک ۴۵ درصد رسیده و قاچاق نیز از ۷۰ درصد به حدود ۳۰ درصد کاهش یافته است.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به مأموریت‌های علمی دانشگاه‌های غیردولتی گفت: به جای اینکه صرفاً درباره سهمیه دانشجویان دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی بحث کنیم، باید مشخص شود سهم دانشگاه‌های غیردولتی در حوزه‌هایی مانند ارتباطات کوانتومی، میکروالکترونیک، انرژی پاک، نانو و بیوتکنولوژی و نظریه‌پردازی علوم انسانی چیست.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پایان با اشاره به تدوین نقشه جامع علمی کشور اظهار کرد: انتظار دارم سال آینده سهم دانشگاه‌های غیرانتفاعی در نقشه جامع علمی کشور مشخص باشد و این دانشگاه‌ها بتوانند در تحقق اهداف نقشه جامع علمی کشور نقش مؤثری ایفا کنند. شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در صورت نیاز به اصلاح اساسنامه و فراهم کردن زمینه واگذاری اختیارات، آمادگی همکاری دارد.

وی همچین از مصوب شدن نقشه جامع علمی کشور و آیین نامه ارتقا خبرداد و گفت توسط رئیس جمهور ابلاغ خواهد شد.