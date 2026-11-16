به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احسان بهمنی ظهر دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران، با اشاره به گسترش جرایم سایبری گفت: در هفت‌ماهه سال ۱۴۰۵ حدود ۸۰ درصد پرونده‌های جرایم سایبری در استان فارس منجر به شناسایی و کشف شده و متهمان به مراجع قضایی معرفی شده‌اند.

وی یکی از شگردهای رایج مجرمان سایبری را ارسال لینک‌های آلوده در قالب کارت عروسی، عکس یادگاری و پیام‌های مناسبتی عنوان کرد و افزود: مجرمان ابتدا با آلوده کردن تلفن همراه یک فرد، به فهرست مخاطبان او دسترسی پیدا می‌کنند و سپس پیام‌های آلوده را برای سایر مخاطبان ارسال می‌کنند.

رئیس پلیس فتا فارس ادامه داد: با نصب نرم‌افزار جاسوسی، امکان دسترسی غیرمجاز به پیامک‌ها، شبکه‌های اجتماعی و اطلاعات بانکی فراهم می‌شود و مجرمان می‌توانند از این اطلاعات برای برداشت از حساب یا سوءاستفاده‌های دیگر استفاده کنند.

پس از کلیک روی لینک آلوده چه کنیم؟

بهمنی با تأکید بر ضرورت اقدام فوری در صورت کلیک روی لینک مشکوک گفت: نخستین اقدام، قطع اینترنت تلفن همراه برای قطع ارتباط با مجرم سایبری است؛ البته این کار به معنای پاک شدن آلودگی گوشی نیست.

وی افزود: شهروندان باید برای شناسایی و حذف نرم‌افزار مخرب از متخصصان کمک بگیرند و در صورت نیاز، پس از تهیه نسخه پشتیبان از اطلاعات ضروری، گوشی را به‌طور کامل پاک‌سازی کنند.

رئیس پلیس فتا فارس تأکید کرد: تا پیش از اطمینان از پاک‌سازی کامل تلفن همراه، نباید آن را امن تلقی کرد؛ چراکه اطلاعات حساب‌های بانکی و شبکه‌های اجتماعی همچنان در معرض دسترسی مجرمان قرار دارد.

بازگشت یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان به حساب قربانی کلاهبرداری

رئیس پلیس فتا فارس با اشاره به برخی پرونده‌های مهم گفت: در یکی از پرونده‌ها، یک خانم معلم که برای درمان پدرش وام گرفته بود، حدود یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان در جریان کلاهبرداری سایبری از دست داد که با تلاش پلیس فتا، این مبلغ به وی بازگردانده شد.

بهمنی همچنین از شناسایی حدود ۱۵۰ قربانی در پرونده یک باند کلاهبرداری سایبری خبر داد و گفت: بررسی‌های پلیس برای تکمیل اطلاعات این پرونده ادامه دارد.

وی با اشاره به پرونده یک کاسب شیرازی افزود: در این پرونده، پس از برداشت ۷۰۰ میلیون تومان از حساب فرد، با وجود مسدودسازی حساب و اعلام پاک‌سازی گوشی، پس از بازگشایی حساب حدود یک میلیارد تومان دیگر برداشت شد؛ موضوعی که اهمیت پاک‌سازی کامل تلفن همراه پیش از بازگشایی حساب بانکی را نشان می‌دهد.

دستگیری باند اسکیمر در پنج استان

بهمنی از دستگیری اعضای یک باند کلاهبرداری با تجهیزات اسکیمر خبر داد و اظهار کرد: این افراد در استان فارس و چهار استان دیگر فعالیت مجرمانه داشتند و متهمان دستگیر شده‌اند؛ جزئیات بیشتر پس از تکمیل بررسی‌ها اطلاع‌رسانی می‌شود.

رئیس پلیس فتا فارس با اشاره به فعالیت شبانه‌روزی مرکز فوریت‌های سایبری گفت: شهروندان در صورت مواجهه با برداشت غیرمجاز از حساب، هک تلفن همراه یا سایر جرایم سایبری می‌توانند در تمام ساعات شبانه‌روز با شماره ۰۹۶۳۸۰ تماس بگیرند یا برای پیگیری فوری به پلیس فتا مراجعه کنند.

وی همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی برای افزایش آگاهی عمومی تأکید کرد و خواستار اطلاع‌رسانی گسترده درباره شگردهای جدید کلاهبرداران سایبری شد.