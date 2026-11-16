به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محسن رضایی‌نژاد صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این کاروان روز جمعه ۲۹ آبان‌ماه در قالب دو دستگاه اتوبوس و به همراه عوامل اجرایی به مناطق عملیاتی جنوب اعزام می‌شود.

وی افزود: آیین بدرقه دانش‌آموزان با حضور مسئولان، خانواده‌های شهدا و ایثارگران در جوار موزه شهید رئیسعلی دلواری و از محل نمایشگاه دو قرن مقاومت اجلاسیه شهدای بخش ساحلی دلوار برگزار خواهد شد.

فرمانده مرکز مقاومت بسیج امام حسین(ع) دلوار با اشاره به برنامه سه‌روزه این اردو بیان کرد: دانش‌آموزان در این سفر از مناطق عملیاتی اروندرود، ذوالفقاریه و شلمچه، موزه جنگ خرمشهر، بیمارستان صحرایی و یادمان شهید تنگسیری بازدید می‌کنند.

رضایی‌نژاد هدف از برگزاری این اردو را آشنایی نسل جوان با رشادت‌ها و فداکاری‌های رزمندگان در دوران هشت سال دفاع مقدس دانست و گفت: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، زنده نگه داشتن یاد شهدا، تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری و خودباوری و انتقال ارزش‌های دفاع مقدس از مهم‌ترین اهداف این برنامه فرهنگی و تربیتی است.

وی ادامه داد: دانش‌آموزان در طول این سفر با همراهی راویان دفاع مقدس و مربیان تربیتی و بصیرتی، از نزدیک با بخش‌هایی از تاریخ مقاومت و حماسه‌آفرینی رزمندگان آشنا می‌شوند.