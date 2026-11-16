به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمدحسین شیخی با اشاره به تعامل با پارک فاوا برای راه‌اندازی «مرکز رشد و نوآوری تخصصی فاوا» در پردیس ۲ پژوهشگاه ارتباطات (مرکز آموزش مهارت‌های دیجیتال) در آینده نزدیک اظهار کرد: هدف بنیادین این مرکز، شناسایی، جذب و بالنده‌سازی نوآوری‌های برخاسته از دانشگاه‌ها و ظرفیت نخبگانی کشور و هدایت آن‌ها به سمت تجاری‌سازی است.

وی افزود: یکی دیگر از مأموریت‌های اصلی این مرکز، خلق ارزش اقتصادی از دستاوردهای پژوهشی درون پژوهشگاه و هدایت آن‌ها به سمت تشکیل شرکت‌های زایشی (Spin-off) است تا زنجیره تولید دانش در پژوهشگاه به زنجیره تولید ثروت و توسعه پایدار در اقتصاد دیجیتال کشور متصل شود.

ضرورت ایجاد یک مرکز مستقل و تخصصی فاوا

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به روند شکل‌گیری این مرکز گفت: راه‌اندازی ساختاری برای رشد واحدهای فناور در پژوهشگاه، حاصل سال‌ها هم‌اندیشی و بررسی الگوهای مختلف، از ایجاد بسترهای مشترک با مراکز دانشگاهی تا همکاری با پارک‌های فناوری بوده است.

شیخی ادامه داد: این تجربه‌ها اگرچه در شناخت نیازهای اکوسیستم نوآوری و فناوری کشور مؤثر بود، اما ویژگی‌های خاص حوزه فاوا و ماهیت مأموریت‌های حاکمیتی پژوهشگاه، ضرورت ایجاد مرکزی مستقل، چابک و کاملاً تخصصی را آشکار کرد.

وی با بیان اینکه بازطراحی این ساختار در دوره کنونی با اولویت ویژه در دستور کار قرار گرفت، افزود: این اقدام با تمرکز بر مأموریت‌های کلان وزارت ارتباطات و از طریق پیگیری‌های هدفمند و هماهنگی با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و درگاه ملی مجوزها به نتیجه رسید.

تمرکز بر فناوری‌های پیشران و راهبردی

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با تشریح تفاوت‌های این مرکز با مراکز رشد عمومی تصریح کرد: فعالیت مرکز رشد و نوآوری تخصصی فاوا به‌طور ویژه بر نیازمندی‌ها و اولویت‌های راهبردی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات متمرکز است.

وی هوش مصنوعی، امنیت سایبری، فناوری‌های کوانتومی و بومی‌سازی تجهیزات حیاتی فاوا را از جمله حوزه‌های اولویت‌دار برای استقرار تیم‌های فناور در این مرکز برشمرد و تأکید کرد: این حوزه‌ها در ارتقای اقتدار فناورانه کشور نقش تعیین‌کننده‌ای دارند.

حمایت از ایده تا ورود به بازار

شیخی درباره الگوی حمایتی این مرکز نیز گفت: مدل سه‌گانه «دریافت ایده، توسعه فناوری و ورود به بازار» مبنای فعالیت مرکز قرار گرفته است.

وی افزود: در این چارچوب، دارایی‌های دانشی پژوهشگاه، شبکه گسترده آزمایشگاه‌های مرجع و ظرفیت مشاوره تخصصی اعضای هیئت علمی و خبرگان تجاری‌سازی در اختیار واحدهای نوپا قرار می‌گیرد تا فاصله میان شکل‌گیری ایده تا تبدیل آن به محصول صنعتی و ورود به بازار کاهش یابد.

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با تأکید بر نقش این مجموعه در کاهش ریسک فعالیت شرکت‌های نوپا اظهار کرد: دسترسی مستقیم واحدهای مستقر به آزمایشگاه‌های تخصصی و مرجع پژوهشگاه، می‌تواند فرآیند تحقیق و توسعه و اخذ استانداردهای فنی را تسریع کند و مسیر توسعه فناوری و تجاری‌سازی را برای تیم‌های فناور هموار سازد.

طراحی الگوی منتورینگ چهاروجهی

شیخی با اشاره به برنامه‌های حمایتی مرکز برای تیم‌های مستقر گفت: الگوی منتورینگ چهاروجهی برای حمایت از این تیم‌ها طراحی شده است که بر اساس آن، هر تیم علاوه بر دریافت مشاوره فنی از متخصصان، از همراهی مشاوران کسب‌وکار و بازار نیز بهره‌مند می‌شود تا ابعاد مختلف رشد و توسعه آن به‌صورت هم‌زمان مورد توجه قرار گیرد.

وی درباره زیرساخت‌های فیزیکی این مجموعه نیز توضیح داد: فعالیت مرکز در گام نخست در محل پردیس شماره ۲ پژوهشگاه، واقع در مرکز آموزش مهارت‌های دیجیتال، آغاز شده و با برنامه‌ریزی‌های آتی، امکان توسعه فضای آن فراهم خواهد شد.

پیوند ظرفیت‌های دانشگاهی و صنعتی

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان با تأکید بر ضرورت ایجاد ارتباط پایدار میان نخبگان دانشگاهی، پژوهشگران و صنایع کشور خاطرنشان کرد: مرکز رشد و نوآوری تخصصی فاوا تلاش می‌کند مسیر توسعه فناوری را از مرحله شکل‌گیری ایده تا ورود به پارک‌های فناوری و دستیابی به بلوغ صنعتی پیوسته کند.

به گفته وی، بهره‌گیری از الگوهایی مانند شرکت‌های زایشی، زمینه تبدیل ظرفیت‌های علمی و پژوهشی به ارزش اقتصادی را فراهم می‌کند و این مرکز می‌تواند حلقه اتصال میان دانش تخصصی فاوا و بازار فناوری کشور باشد.