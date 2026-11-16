حجت‌الاسلام والمسلمین محمد منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تفاهم‌نامه همکاری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و سازمان تبلیغات اسلامی، اظهار کرد، به موازات این تفاهم‌نامه، کمیته‌های توسعه فرهنگ قرآنی در استان‌ها آغاز به کار کرده است که در استان چهارمحال و بختیاری نیز این کمیته فعالیت خود را طی جلسه‌ای با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و مدیرکل تبلیغات اسلامی استان و سایر اعضا آغاز کرد. در این تفاهم‌نامه از ظرفیت قرآنی مجموعه تبلیغات اسلامی برای برپایی برنامه‌ها برای جامعه هدف شهرداری‌ها و دهیاری‌ها استفاده می‌شود.

رئیس اداره امور قرآنی اداره‌کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه این کمیته به ریاست معاون عمرانی استاندار و نائب‌رئیسی مدیرکل تبلیغات اسلامی فعالیت می‌کند، ادامه داد: نخستین نشست کمیته استانی تفاهم‌نامه توسعه فرهنگ قرآنی در شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان چهارمحال و بختیاری در ساختمان معاونت امور شهری و شوراهای استانداری برگزار و گام‌های اولیه برای هماهنگی ظرفیت‌های استانی برداشته شد.

منصوری بیان کرد: بر طبق تفاهم‌نامه کشوری، رئیس شورای عالی استان، مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها، مدیرکل امور روستایی شوراها، رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری و رئیس اداره امور قرآنی از جمله اعضای کمیته استانی تفاهم‌نامه قرآنی در شهرداری‌ها و دهیاری‌ها هستند.

وی در خصوص اهداف این کمیته، یادآور شد: این کمیته تلاش دارد هماهنگی‌ها و سازوکارهای واحد را برای اجرای برنامه‌های فرهنگی قرآنی در مناطق شهری و روستایی را با همکاری مرکز مطالعات راهبردی و آموزش شهری و روستایی را فراهم کند.

تقویت فعالیت‌های قرآنی شهرداری‌ها و دهیاری‌های با محوریت «زندگی با آیه‌ها»

منصوری با بیان اینکه این کمیته هر ۲ ماه یکبار تشکیل جلسه می‌دهد، افزود: در نخستین نشست کمیته مقرر شد ضمن احصای ظرفیت‌های قرآنی شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان، برنامه‌های قابل اجرا در استان جمع‌آوری و در این نشست مطرح، تصویب و اجرایی شود.

رئیس اداره امور قرآنی اداره‌کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری گفت: این کمیته تمامی برنامه‌های فرهنگی قرآنی را با محوریت «زندگی با آیه‌ها» در سطح شهرداری‌ها و دهیاری‌ها طراحی و اجرا می‌کند که برای اولین بار اجرایی شده است.

منصوری اظهار کرد: خانواده بزرگ شهرداری‌ها و دهیاری‌ها جمعیتی بالغ بر ۲ میلیون نفر و خانواده‌های آنان را شامل می‌شود که کمیته اجرایی توسعه فرهنگ قرآنی تلاش دارد فعالیت‌ها و برنامه‌های قرآنی را برای این خانواده تقویت کند.