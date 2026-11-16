حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به پرسشی درباره تداوم آلودگی هوا در تهران و کلان‌شهرها و ضرورت اجرای قانون هوای پاک، بیان کرد: دستگاه‌های متعددی در این زمینه وظیفه و مسئولیت دارند؛ از موضوع بخاری‌ها و تجهیزات گرمایشی گرفته تا فضای سبز و سایر حوزه‌های مرتبط که هر کدام متولی مشخصی دارند.

عملکرد برخی دستگاه‌ها در اجرای قانون هوای پاک قابل قبول نیست

وی با بیان اینکه عملکرد دستگاه‌های مسئول در اجرای قانون هوای پاک یکسان نیست، اظهار کرد: واقعیت این است که برخی دستگاه‌ها حرکت نسبتاً رو به جلویی داشته‌اند، اما بعضی دیگر در راستای عمل به قانون هوای پاک نمره قابل قبولی نمی‌گیرند. تخطی از اجرای این قانون آشکار و روشن است و امیدواریم دستگاه‌های ذی‌ربط به وظایف خود عمل کنند.

عضو هیئت رئیسه مجلس با تاکید بر ضرورت نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها، تصریح کرد: سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات باید در این موضوع ورود کنند، چراکه برای اجرای قانون هوای پاک منابعی نیز پیش‌بینی شده است و این دو نهاد باید با تخلفات و کوتاهی دستگاه‌هایی که در انجام وظایف خود تعلل کرده‌اند، برخورد کنند.

مردم نباید هزینه کوتاهی دستگاه‌ها در اجرای قانون هوای پاک را بپردازند

سلیمی با اشاره به فشارهای اقتصادی و هزینه‌های درمانی ناشی از آلودگی هوا، تصریح کرد: قرار نیست مردم در شرایطی که قیمت دارو تا این اندازه افزایش پیدا کرده و حتی در روزهای ابتدایی ماه شاهد حذف پوشش بیمه‌ای برخی داروها هستیم، از یک سو با هزینه‌های سنگین درمان مواجه باشند و از سوی دیگر هزینه‌های ناشی از آلودگی هوا را نیز تحمل کنند.پ

وی در ادامه گفت: رفت‌وآمدهای مکرر مردم برای درمان نیز خود می‌تواند به افزایش آلودگی منجر شود و به این ترتیب یک چرخه معیوب شکل می‌گیرد. امیدواریم دولت با جدیت بیشتری به این موضوع ورود کند و صرفاً به بیان شعار اکتفا نداشته باشد.

سازمان محیط زیست باید در مطالبه‌گری از دستگاه‌ها پیشگام باشد

نماینده مردم تهران در مجلس با انتقاد از فاصله میان شعارها و عملکرد دولت در حوزه محیط زیست، گفت: دولت در برخی موضوعات، از جمله محیط زیست، شعارهای بسیار خوبی مطرح می‌کند و سخنان مسئولان نیز در این زمینه امیدوارکننده است، اما انتظار می‌رود این شعارها در عمل نیز محقق شود.

سلیمی تاکید کرد: سازمان حفاظت محیط زیست باید در این زمینه در جایگاه پیشگام قرار گیرد، مطالبه‌گری کند و از سایر دستگاه‌های مسئول بخواهد وظایف قانونی خود را انجام دهند.

وی با انتقاد از فاصله میان اظهارات و عملکرد برخی مسئولان اظهار کرد: گاهی شعارهایی که مطرح می‌شود، بسیار شکیل، جذاب و دهان‌پرکن است، اما این شعارها با رفتار و عملکرد دستگاه‌ها سازگاری ندارد. این مسئله در حوزه محیط زیست نیز مشاهده می‌شود و انتظار داریم دولت به جای اکتفا به شعار، اقدامات عملی و مؤثر انجام دهد.

شهرداری تنها مسئول مقابله با آلودگی هوا نیست

وی در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات شهرداری تهران در زمینه مقابله با آلودگی هوا نیز گفت: شهرداری تهران هم یکی از مجموعه‌های مسئول در این زمینه است و باید عملکرد آن نیز بررسی شود، اما نباید مسئولیت سایر دستگاه‌ها نادیده گرفته شود.

سلیمی با اشاره به اینکه برخی دستگاه‌ها اقداماتی هرچند محدود انجام داده‌اند، اظهار کرد: باید میزان عملکرد تمام دستگاه‌های مسئول بررسی شود؛ ممکن است یک دستگاه در این زمینه نمره دو بگیرد و دستگاه دیگری نمره صفر داشته باشد. بنابراین نمی‌توان همه مسئولیت‌ها را صرفاً متوجه شهرداری کرد. شهرداری تهران گام هایی در این حوزه با واردات اتوبوس های برقی و تلاش برای نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی برداشته است.

وی در پایان تاکید کرد: باید بررسی دقیقی درباره میزان اجرای قانون هوای پاک و عملکرد دستگاه‌های مسئول صورت گیرد و با دستگاه‌هایی که در انجام وظایف قانونی خود کوتاهی کرده‌اند، برخورد شود.