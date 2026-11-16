به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سلیمی‌مفرد ظهر دوشنبه در نشست بررسی مشکلات سایت پسماند روستاهای بخش سعدآباد، با اشاره به اهمیت مدیریت صحیح پسماند و ضرورت توجه به مسائل زیست‌محیطی اظهار کرد: اصلاح مسیر دسترسی به سایت پسماند و فراهم‌کردن شرایط لازم برای دفع اصولی زباله‌ها باید در اولویت اقدامات دهیاران قرار گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت هماهنگی و مشارکت دهیاران در ساماندهی وضعیت موجود افزود: دهیاران باید با پیگیری مستمر موضوع و همکاری و تعامل با دستگاه‌های مرتبط، راهکارهای اجرایی و عملیاتی لازم را برای رفع مشکلات سایت پسماند دنبال کنند.

بخشدار سعدآباد همچنین بر لزوم توجه به زیرساخت‌های مورد نیاز، رفع موانع موجود در مسیر دسترسی و اصلاح فرآیند دفع پسماند تأکید کرد تا مدیریت پسماند روستاهای بخش با نظم و اصول صحیح‌تری انجام شود.

در این نشست، وضعیت موجود سایت پسماند روستاهای بخش، مشکلات مسیر دسترسی و ضرورت اصلاح شیوه جمع‌آوری و دفع زباله‌ها مورد بررسی قرار گرفت و بر اتخاذ تدابیر عملی و اجرایی برای رفع نواقص موجود تأکید شد.

ساماندهی سایت پسماند روستاها، علاوه بر بهبود وضعیت بهداشت عمومی و کاهش مخاطرات زیست‌محیطی، از ضرورت‌های مدیریت پایدار روستایی است و تحقق آن نیازمند برنامه‌ریزی، تأمین زیرساخت‌های مناسب و مشارکت جدی دهیاران خواهد بود.