به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا اجتهادی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به ظرفیت طرح نشان‌دار کردن مالیات برای توسعه زیرساخت‌های آموزشی اظهار کرد: این سازوکار فرصتی فراهم کرده است تا صاحبان مشاغل بتوانند با آگاهی از محل مصرف مالیات پرداختی خود، در اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای مشارکت کنند و سهم مشخصی در پیشبرد پروژه‌های مورد نیاز جامعه داشته باشند.

وی با بیان اینکه یکی از دغدغه‌های همیشگی مؤدیان، اطلاع از نحوه هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی است، افزود: هنگامی که افراد بدانند مالیات پرداختی آنان در چه پروژه‌ای و برای تحقق چه هدفی هزینه می‌شود، با احساس مسئولیت اجتماعی بیشتری در این زمینه مشارکت می‌کنند و مشاهده نتایج عینی این مشارکت، رضایت و اطمینان خاطر بیشتری برای آنان به همراه خواهد داشت.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قم با اشاره به تداوم اجرای این برنامه برای سومین سال متوالی تصریح کرد: قانون‌گذار با پیش‌بینی ظرفیت تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، امکان استفاده از این شیوه را فراهم کرده است تا بخشی از صاحبان مشاغل، ضمن برخورداری از تسهیلات و معافیت‌های پیش‌بینی‌شده در تکالیف اظهارنامه‌ای، بتوانند در چارچوب ضوابط مربوط، طرح‌های واجد شرایط را برای اختصاص مالیات خود انتخاب کنند.

اجتهادی ادامه داد: اجرای این برنامه در سال‌های گذشته نشان داده است که اطلاع‌رسانی درباره محل مصرف منابع مالیاتی و فراهم کردن امکان انتخاب پروژه‌ها از سوی مؤدیان، می‌تواند بخشی از دغدغه‌های آنان را برطرف کند و زمینه حضور داوطلبانه مردم در فعالیت‌های عام‌المنفعه و طرح‌های زیربنایی را افزایش دهد.

وی با اشاره به فهرست پروژه‌های پیش‌بینی‌شده برای اجرای این طرح در سال جاری گفت: بر اساس اعلام مدیرکل امور مالیاتی استان قم، امسال ۲۱ پروژه عمرانی و توسعه‌ای در استان مشمول طرح نشان‌دار کردن مالیات شده‌اند که ۱۳ پروژه در سطح ملی و هشت پروژه در سطح استانی تعریف شده است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قم افزود: از مجموع این طرح‌ها، ۹ پروژه به احداث مدرسه و توسعه فضاهای آموزشی اختصاص دارد و مؤدیان مالیاتی می‌توانند با انتخاب این پروژه‌ها، در تأمین منابع مورد نیاز برای ساخت و گسترش زیرساخت‌های آموزشی استان مشارکت کنند.

وی با بیان اینکه مجموع اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای اجرای ۲۱ پروژه مذکور بیش از ۷۱۰ میلیارد تومان است، خاطرنشان کرد: اختصاص بخشی از منابع مالیاتی به طرح‌های مدرسه‌سازی، فرصتی ارزشمند برای همراهی صاحبان مشاغل با برنامه‌های توسعه‌ای آموزش و پرورش و کمک به ایجاد فضاهای آموزشی مورد نیاز دانش‌آموزان به شمار می‌رود.

مدرسه‌سازی سرمایه‌گذاری برای آینده جامعه است

اجتهادی با تأکید بر اهمیت مدرسه‌سازی در مسیر پیشرفت کشور اظهار کرد: نیکوکاری جلوه‌های متعددی دارد، اما مشارکت در ساخت مدرسه از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است؛ چراکه آینده جوامع تنها با برخورداری از منابع طبیعی، امکانات رفاهی و موقعیت‌های جغرافیایی مناسب تضمین نمی‌شود و توسعه پایدار به نیروی انسانی توانمند، متخصص و برخوردار از دانش و مهارت نیاز دارد.

وی ادامه داد: حتی کشورهایی که از ظرفیت‌های طبیعی و اقتصادی گسترده برخوردارند، بدون تربیت نیروی انسانی کارآمد نمی‌توانند از امکانات خود به شکل مطلوب بهره‌برداری کنند و به پیشرفت واقعی دست یابند، از این رو سرمایه‌گذاری در حوزه آموزش و فراهم کردن بستر مناسب برای تحصیل دانش‌آموزان، اقدامی بنیادین برای ساخت آینده کشور محسوب می‌شود.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قم با اشاره به جایگاه علم و دانش در فرهنگ ایرانی و آموزه‌های دینی خاطرنشان کرد: مدرسه به دلیل نقشی که در پرورش نسل آینده و انتقال دانش و ارزش‌ها ایفا می‌کند، از منزلتی برجسته برخوردار است و توجه به توسعه فضاهای آموزشی باید در زمره اولویت‌های مهم اجتماعی و فرهنگی قرار گیرد.

وی با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در حوزه توسعه زیرساخت‌های آموزشی گفت: نهضت ملی توسعه عدالت در فضاهای آموزشی و پرورشی با مشارکت مردم به‌عنوان یکی از برنامه‌های محوری دولت انتخاب شده و پیگیری آن با هدف گسترش مشارکت عمومی در ساخت و بهسازی مدارس در دستور کار قرار گرفته است.

مالیات نشان‌دار فرصتی برای توسعه فضاهای آموزشی است

اجتهادی با اشاره به تمدید مهلت اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات برای مشارکت در ساخت برخی مدارس استان قم تا پایان آبان‌ماه اظهار کرد: اکنون که این امکان با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور فراهم شده است، مؤدیان می‌توانند از فرصت باقی‌مانده برای انتخاب پروژه‌های آموزشی و اختصاص مالیات خود به این بخش استفاده کنند.

وی در پایان از صاحبان مشاغل و نیکوکاران دعوت کرد با انتخاب پروژه‌های مدرسه‌سازی در چارچوب طرح نشان‌دار کردن مالیات، در نوسازی، توسعه و احداث فضاهای آموزشی و پرورشی استاندارد مشارکت کنند و با این اقدام، زمینه برخورداری فرزندان این سرزمین از محیط‌های مناسب‌تر برای تحصیل و تربیت را فراهم آورند.