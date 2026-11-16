به گزارش خبرنگار مهر ، مجید خطیبی ، صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران در تشریح جزئیات حادثه تصادف زنجیره‌ای در ورامین اظهار داشت: در پی برخورد یک دستگاه خودروی دنا با یک نفر شتر، خودروی ال ۹۰ نیز با خودروی دنا برخورد کرد که در ادامه، خودروها از مسیر اصلی منحرف و به حاشیه جاده هدایت شدند.

وی افزود: پس از اعلام حادثه، عوامل امدادی پایگاه جاده‌ای شهید اردستانی جمعیت هلال‌احمر شهرستان ورامین به محل اعزام شدند و اقدامات امدادی و بررسی وضعیت حادثه را در دستور کار قرار دادند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر ورامین با تأکید بر ضرورت رعایت سرعت مطمئنه، از رانندگان خواست با توجه به احتمال حضور احشام در محورهای جاده‌ای، به‌ویژه در ساعات تاریکی، با احتیاط بیشتری رانندگی کنند.