به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران، مریم اردبیلی با اشاره به بخش ویژه «تجربه الهام‌بخش سال؛ خانواده میدان‌دار» در نخستین دوره جایزه تهران خانواده اظهار کرد: خانواده ایرانی در بزنگاه‌های دشوار اجتماعی و ملی، همواره ظرفیت‌های ارزشمندی از همبستگی، ایثار و مسئولیت‌پذیری را به نمایش گذاشته است؛ ظرفیت‌هایی که گاه از محیط خانواده فراتر می‌رود و به منشأ شکل‌گیری حرکت‌های مردمی و اجتماعی تبدیل می‌شود.

وی با بیان اینکه این بخش با هدف شناسایی و ثبت تجربه‌های ارزشمند خانواده‌ها در روزهای دفاع از میهن طراحی شده است، تصریح کرد: در روزهای دشوار، خانواده‌هایی را شاهد بودیم که با حضور مسئولانه و مشارکت همدلانه، در کنار مردم ایستادند و در قالب فعالیت‌های داوطلبانه، خدمت‌رسانی، حمایت از همسایگان و خانواده‌های آسیب‌دیده، مشارکت در پویش‌های مردمی و کمک‌رسانی به دیگران نقش‌آفرینی کردند.

اردبیلی ادامه داد: آنچه در این بخش اهمیت دارد، صرفاً معرفی اقدامات بزرگ و گسترده نیست؛ بلکه می‌خواهیم تجربه‌های واقعی و گاه کمتر دیده‌شده خانواده‌هایی را ثبت کنیم که با ابتکار، همدلی و احساس مسئولیت، در تقویت امید و انسجام اجتماعی سهیم بوده‌اند.

مشاور زنان و خانواده شهردار تهران همچنین با تأکید بر اهمیت انتقال این تجربه‌ها به نسل‌های آینده تصریح کرد: روایت خانواده‌های میدان‌دار، بخشی از حافظه اجتماعی و سرمایه فرهنگی جامعه ما است. بازخوانی این تجربه‌ها می‌تواند الگوهای ارزشمندی از مشارکت خانوادگی، همیاری اجتماعی و مسئولیت‌پذیری در شرایط بحرانی را پیش روی دیگر خانواده‌ها قرار دهد.

وی از همه شهروندان دعوت کرد تجربه‌ها و روایت‌های خانوادگی خود یا خانواده‌های اثرگذار دیگر را در بخش «تجربه الهام‌بخش سال؛ خانواده میدان‌دار» ثبت کنند تا این تجربه‌های ارزشمند شناسایی و معرفی شوند.

گفتنی است نخستین دوره «جایزه تهران خانواده» با هدف شناسایی، معرفی و تقدیر از افراد، خانواده‌ها و مجموعه‌های اثرگذار در تقویت جایگاه خانواده و توسعه رویکرد خانواده‌محوری در شهر تهران طراحی شده و فراخوان اولیه آن هم‌زمان با روز خانواده در خردادماه سال جاری اعلام شد. ثبت‌نام در نخستین دوره جایزه تهران خانواده از طریق سامانه tehranfamily.ir در حال انجام است.