به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مشترک حمیدرضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، وزیر کشور و جمعی از روسای مجامع استانی امروز (دوشنبه ۲۵ آبان ماه) به منظور بررسی وضعیت و مشکلات استان‌ها برگزار شد.

حمیدرضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در جمع‌بندی مباحث مطرح‌شده در این نشست، گفت: براساس تدابیر هیئت رئیسه مجلس قرار شد برای ایجاد هماهنگی بین دولت و مجلس جلساتی برگزار شود تا نمایندگان مجلس بتوانند با استانداران هم‌افزایی و هم‌اندیشی داشته باشند و در این راستا جلسات مشترک روسای مجامع استانی برگزار شد.

وی افزود: اولین نشست روسای مجامع استانی با حضور ریاست محترم مجلس شورای اسلامی برگزار شد و نشست امروز نیز با حضور وزیر کشور و معاون سیاسی این وزارتخانه و جمعی از روسای مجامع استانی برگزار و مقرر شد در آینده جلسات مجامع استانی با اعضای هیئت رئیسه و استانداران استمرار یابد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت برگزاری این جلسات، تاکید کرد: قطعاً تداوم برگزاری این جلسات جهت بررسی وضعیت جامعه، هماهنگی و هم‌افزایی بین نمایندگان و استانداران از اهمیت بسزایی برخوردار است.

عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس نیز در خصوص جزئیات این نشست، گفت: با توجه به مسائل و مشکلات متعددی که مجامع استانی به هیئت رئیسه مجلس منعکس می‌کردند و پیگیری‌هایی که داشتند، در هیئت رئیسه به این تصمیم رسیدیم که نشستی با حضور آنها و مسئولان مربوطه برگزار کرده تا مطالبات، مسائل و دغدغه‌هایی که دارند، مطرح و پیگیری شود.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: قرار شد برگزاری این نشست‌ها به ریاست آقای حاجی‌بابایی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و با حضور سایر اعضای هیئت رئیسه و روسای مجامع استانی در جهت هم‌افزایی بیشتر و اتخاذی تدابیری برای رفع دغدغه‌های مردم در استان‌های مختلف تداوم یابد.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: نشست امروز نیز با حضور وزیر کشور برگزار شد و روسای مجامع استان‌ها نقطه‌نظرات و مشکلاتشان را بیان داشتند و قطعا تداوم برگزاری این نشست‌ها باعث ایجاد هماهنگی و همدلی بین نمایندگان و مسئولان مربوطه در جهت پیگیری مسائل کلان استان‌ها می‌شود و در رفع دغدغه‌ها و مشکلاتشان اثرگذار خواهد بود.

بیان مطالبات روسای مجامع استانی

رحمت‌الله نوروزی رئیس مجمع نمایندگان استان گلستان در مجلس، گفت: اشتغال مولد و پایدار از جمله موضوعاتی است که باید از طریق ایجاد کارگروه ویژه در استان‌ها و همکاری بانک‌های عامل مورد پیگیری قرار دهد تا مشکل اشتغال جوانان و معیشت خانواده‌ها رفع شود.

وی در ادامه خواستار اجرای تقسیمات کشوری بر اساس عدالت در تمام استان‌ها شد.

محمدتقی نقدعلی رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان نیز افزود: استاندار نماد حاکمیت است اما نباید هر کدام در استان خود حکمران مطلق باشند و اگر مسئله‌ای را حاکمیت مصلحت دانست باید با سرخط کردن عوامل محلی نسبت به اجرای آن اقدام کنند.

نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: اختیارات استانداران نیز نباید تنها در حد شعار باقی بماند و باید به طور جدی اعمال شود، همچنین لازم است کارگروه عفاف و حجاب در جهت رعایت قانون در استان‌ها فعال شود.

وی در ادامه خواستار رسیدگی به وضعیت استان‌های آسیب‌دیده در جنگ و توجه به تقسیمات کشوری شد.

محمد پاکمهر رئیس مجمع نمایندگان استان خراسان شمالی نیز گفت: رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها باید به استان‌ها سفر کند و از نزدیک در جریان مسائل استان‌ها قرار گیرد، همچنین لازم است اعتبارات این سازمان به صورت عادلانه بین استان‌ها توزیع شود.

وی در ادامه خواستار تعیین‌تکلیف برگزاری انتخابات شوراها و افزایش تعداد نمایندگان مطابق با قانون بودجه ۱۴۰۵ شد.

سیدابوالحسن مصطفوی رئیس مجمع نمایندگان استان همدان نیز گفت: استانداران باید به شهرستان‌های مختلف سفر کرده و ضمن افتتاح پروژه‌ها روند اجرای آنها را نیز به طور کامل رصد و پیگیری کنند.

وی در ادامه خواستار اجرای تقسیمات کشوری شد.

رستگار یوسفی رئیس مجمع نمایندگان استان کرمانشاه نیز گفت: کشور در شرایط خاصی قرار دارد اما نباید عملکرد دستگاه‌ها به گونه‌ای باشد که آب به آسیاب دشمن بریزند.

وی تصریح کرد: استان کرمانشاه دارای شش مرز است و متاسفانه دستگاه‌ها هر کدام در رابطه با وضعیت آنها نظرات متفاوتی دارند که لازم است در این راستا ساماندهی جدی صورت بگیرد، از سوی دیگر نسبت به تسریع روند تردد خودروهای ترانزیتی و عدم معطل ماندن آنها در مرزها تدابیر اساسی اتخاذ شود.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، در ادامه خواستار اجرای قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان در جهت حمایت از مرزنشینان شد، همچنین بر ضرورت اتخاذ تصمیماتی برای رفع مشکلات تامین سوخت مردم به ویژه در استان‌های مرزی تاکید کرد.

بهروز محبی نجم‌آبادی رئیس مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی نیز گفت: لازم است حقوق و دستمزد بخشداران و فرمانداران افزایش یابد، همچنین نسبت به تامین بهبود معیشت نیروی انتظامی تدابیر اساسی اتخاذ شود.

وی در ادامه همچنین خواستار اجرای تقسیمات کشوری شد.

عباس بیگدلی رئیس مجمع نمایندگان استان قزوین نیز در ادامه بر ضرورت توجه به فعالسازی کارگروه آرد و نان و سوخت در استان‌ها توسط دولت تاکید کرد، همچنین خواستار افزایش حقوق بخشداران و فرمانداران شد.

علیرضا عباسی رئیس مجمع نمایندگان استان البرز نیز گفت: بر اساس اصل ۶۴ قانون اساسی هر ۱۰ سال باید تعداد نماینده‌ها در استان‌ها افزایش یابد و این در حالی است که استان البرز با ۴.۵ میلیون نفر جمعیت تنها با سه نماینده اداره می‌شود بنابراین لازم است برای اجرای قانون در این حوزه اقدامات لازم صورت گیرد.

وی در ادامه تاکید کرد: ما در رابطه با واردات کالاهای اساسی قانون و مقرراتی داریم که لازم است به طور جدی مورد توجه قرار گیرند، همچنین باید از قاچاق برخی کالاهای اساسی در شرایط کنونی که ممکن است باعث واردات محصولات آلوده به کشور شود، جلوگیری کنیم.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، همچنین خواستار اجرای قانون حجاب و عفاف و فرهنگ‌سازی صحیح در این زمینه شد.

عباسی در پایان از وزیر کشور خواست تا نسبت به افزایش تعداد قطار شهری در استان البرز اقدام شود.

جعفر پورکبگانی نیز در ادامه خواستار افزایش تجهیزات کافی برای شهرداری‌ها شد، همچنین از وزیر کشور خواست تا نسبت به تامین سوخت و آرد مورد نیاز مردم و رفع چالش‌های این حوزه در استان‌ها تدابیر اساسی اتخاذ کند.

علی احمدی رئیس مجمع نمایندگان استان آذربایجان غربی نیز گفت: وزارت کشور از جمله وزارتخانه‌های مادر محسوب می‌شود که یکی از وظایف مهم آن تنظیم بازار است بنابراین انتظار می‌رود در شرایط کنونی که بازار به طور کامل رها شده است برای ساماندهی آن به طور جدی ورود پیدا کند.

وی در ادامه یادآور شد: فرمانداری‌های تازه تاسیس فاقد نیروی کافی هستند بنابراین انتظار می‌رود که نسبت به تکمیل چارت اداری در آنها اقدام شود.

محمد سراج عضو هیئت رئیسه مجمع نمایندگان استان تهران نیز گفت: متاسفانه تهران وضعیت خوبی ندارد و با چهار مشکل اساسی مواجه است و همه هم در جریان این مشکلات هستند اما تصمیم‌گیری درستی برای رفع آنها صورت نمی‌گیرد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: آلودگی هوا باعث مرگ خاموش در سطح تهران شده است کمااینکه پایتخت در شرایط کنونی به سومین شهر آلوده دنیا تبدیل شده است، از سوی دیگر ترافیک، وضعیت آب و تداخل حرایم از دیگر مشکلاتی است که در این شهر وجود دارد.

وی تاکید کرد: لازم است رئیس‌جمهور نماینده ویژه‌ای انتخاب کند که همه دستگاه‌ها به آن پاسخگو باشند تا روند رفع مشکلات پایتخت تسریع شود.

محمد جمالیان رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی نیز افزود: هم‌اکنون برخی مدیران، شرایط جنگی کشور را بهانه می‌کنند و از این طریق بر ناکارآمدی و سوءمدیریت‌ها سرپوش می‌گذارند.

وی ادامه داد: یکی از اقداماتی که باید توسط فرمانداران و استانداران به طور جدی پیگیری شود اجرای قانون جوانی جمعیت و واگذاری زمین به افراد مشمول این قانون است که متاسفانه تاکنون بلاتکلیف باقی مانده است.

سیدعبدالکریم هاشمی نخل‌ابراهیمی رئیس مجمع نمایندگان استان هرمزگان نیز در ادامه بر ضرورت ساماندهی مرزها، صدور مجوز فعالیت ملوانی به گوگسر و سیریک، توجه به تقسیمات کشوری و افزایش تعداد نمایندگان هر استان متناسب با قانون مجلس تاکید کرد.

بهنام رضوانی رئیس مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی نیز افزود: در استان آذربایجان شرقی فرمانداران و استانداران به طور شبانه‌روزی در جهت رفع مشکلات مردم فعالیت می‌کنند که جای تقدیر دارد ضمن اینکه نباید فراموش کنیم که کشور در شرایط سختی قرار دارد بنابراین لازم است استانداران و روسای مجامع استانی با تشکیل قرارگاه خاص نسبت به رفع مشکلات مردم تصمیمی واحد اتخاذ کنند.

غلامرضا میرزایی، رئیس مجمع نمایندگان استان چهارمحال و بختیاری نیز افزود: هم‌اکنون کمبود نیروی انسانی و میزان حقوق و دستمزد فرمانداری‌ها و استانداری‌ها از جمله موضوعاتی است که باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد، همچنین تقسیمات کشوری باید در اولویت برنامه‌های وزارت کشور قرار گیرد.

احمد فاطمی رئیس مجمع نمایندگان استان مازندران نیز گفت: وزارت کشور در تخصیص اعتبارات از محل ماده ۵۸ و ۴۲ حوزه شهری و روستایی عملکرد خوب و امیدبخشی داشته است و تخصیص این اعتبارات به روستاها به ویژه در مازندران به رفع مشکلات این بخش کمک کرد.

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: هم‌اکنون انتظار می‌رود در زمینه عملکرد سامانه نانینو، پاسخگویی نیز وجود داشته باشد چراکه مازندران لنگرگاه ایران است بنابراین باید متناسب با تعداد گردشگرانی که به آن سفر می‌کنند نان به میزان کافی تامین شود.

وی در ادامه از افزایش حقوق فرمانداران و بخشداران و ارائه فوق‌العاده خاص به آنها به عنوان موضوعاتی یاد کرد که باید در وزارت کشور به طور جدی پیگیری شوند.

علی کرد عضو هیئت رئیسه مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان نیز افزود: ترمیم حقوق و اجرای فوق‌العاده خاص برای فرمانداران و بخشداران به ویژه در استان‌های مرزی، ساخت ساختمان‌های بخشداری در میرجاوه و افتتاح حساب مستقل برای بخشداری‌های این منطزقه از جمله مواردی است که باید توسط وزارت کشور مورد توجه قرار گیرد.

نماینده مردم خاش، کورین، میرجاوه و نصرت‌آباد در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: دو پاسگاه در نقاط حساس این منطقه جمع آوری شده که لازم است به این مهم توجه شود، همچنین تقسیمات کشوری باید در اولویت برنامه‌های وزارت کشور قرار گیرد.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم در ادامه از رفع تنش آبی، تخصیص ماشین‌آلات و تامین اعتبارات لازم برای خاش و تفتان، فعالسازی بازارچه مرزی خاش، تعیین سهمیه سوخت متناسب با وضعیت اقلیم هر استان و تامین آرد و نان به عنوان دیگر موضوعاتی یاد کرد که باید وزارت کشور مورد توجه قرار دهد.

موسی غضنفرآبادی رئیس مجمع نمایندگان استان کرمان نیز در ادامه خواستار تامین سوخت مورد نیاز برای استان‌های مختلف شد به گونه‌ای که مردم بین جایگاه‌ها برای تهیه بنزین سرگردان نشوند، همچنین بر ضرورت مبارزه جدی با قاچاق سوخت تاکید کرد.

غلامرضا توکل‌ شوریجه رئیس مجمع نمایندگان استان فارس نیز افزود: لازم است نیروهای کارآمد متناسب با نیاز هر استان در استانداری‌ها و فرمانداری‌ها بکار گرفته شوند، همچنین وزارت کشور باید برگزاری انتخابات شوراها را به سرعت تعیین‌تکلیف کند.

غلامحسین زارعی عضو هیئت رئیسه مجمع نمایندگان استان بوشهر نیز در ادامه بر ضرورت تکمیل چارت سازمانی فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها و افزایش حقوق فرمانداران و بخشداران و همچنین تسریع در روند برگزاری انتخابات شوراها تاکید کرد.

سیدجمال موسوی عضو هیئت رئیسه مجمع نمایندگان استان زنجان نیز با اشاره به شرایط حساس کشور بر ضرورت تامین نیروهای کارآمد در فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها تاکید کرد.

نبی‌الله محمدی رئیس مجمع نمایندگان استان زنجان نیز بر ضرورت افزایش حقوق و دستمزد فرمانداران و بخشداران و رفع مشکلات اقتصادی مردم تاکید کرد.

در ادامه، اسکندر مومنی وزیر کشور نیز ضمن قدردانی از اعضای هیئت رئیسه مجلس و روسای مجامع استانی برای برگزاری این نشست صمیمانه و بیان دغدغه‌هایی که در جهت رفع مشکلات استان‌ها داشتند، گفت: آیین‌نامه استخدامی وزارت کشور باید همچون دستگاه‌های خاص در نظر گرفته شود تا بتوان حقوق و مزایای فرمانداران و بخشداران را افزایش داد، همچنین لازم است تامین اعتبارات لازم برای این بخش در لایحه بودجه ۱۴۰۶ لحاظ شود.

وی تصریح کرد: ما آمادگی لازم برای برگزاری انتخابات الکترونیکی شوراها را داریم و در این زمینه طی اقدامی مشترک با مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری این موضوع هستیم.

این عضو کابینه دولت چهاردهم یادآور شد: افزایش تعداد نمایندگان از جمله موضوعاتی است که در حال بررسی و تعیین شاخص‌های لازم برای آن هستیم، همچنین در رابطه با توزیع امکانات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، پیگیری لازم را به عمل خواهیم آورد.

مومنی در مورد مشکلات شهر تهران، تاکید کرد: وضعیت ترافیک و آلودگی هوای تهران نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت است ضمن اینکه نمی‌توان انتظار داشت خودروهای پرمصرف تولید شود اما بتوان مشکل آلودگی هوا را حل کرد اما با وجود این وضعیت همچنان از طریق استاندار و شهردار پیگیری‌های لازم برای رفع این مشکل در سطح پایتخت در حال انجام است.