به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رویداد، با پایان بررسی و ارزیابی آثار نمایشی مراسم تئاتر و موسیقی علی معلم (تندیس حافظ) توسط هیئت انتخاب، فهرست نامزدهای چهارمین دوره این مراسم را در بخش تئاتر اعلام شد.

نامزدهای این دوره در رشته‌های بهترین بازیگر مرد، بهترین بازیگر زن، بهترین کارگردانی، بهترین تهیه‌کننده، بهترین دستاورد فنی، بهترین نمایش عروسکی و کودک، استعداد تازه تئاتر ایران (نشان علی معلم) و بهترین بازیگر عظیم صحنه‌ای معرفی شده‌اند.

همچنین در این دوره، بخش بهترین بازیگر عظیم صحنه‌ای با هدف توجه ویژه به تولیدات بزرگ و پرمخاطب نمایشی مورد ارزیابی قرار گرفته است.

فهرست کامل نامزدهای بخش تئاتر به شرح زیر است:

بهترین بازیگر مرد تئاتر

۱. جواد یحیوی در «بیهوده» و «بیا برای هم یک اسم انتخاب کنیم»

۲. کاظم سیاحی در «جزیره لؤلؤ»

۳. عباس جمالی در «خطرنج»

۴. آرش اشاداد در «اژدهاک»

۵. مرتضی درویش‌زاده در «منو یادت میاد؟»

۶. حمید رحیمی در «پس‌ماند»

۷. فرزین محدث در «شاخ بی‌سر»

۸. مجتبی پیرزاده در «یخ‌بستگی»

۹. مهدی صباغی در «یتیمچه»

۱۰. حکمت شیردل در «آداب شکار روباه»

بهترین بازیگر زن تئاتر

۱. رویا نونهالی در «مثل آب برای شکلات»

۲. مه‌لقا باقری در «خانه عروسک، قسمت دوم»

۳. نسرین نصرتی در «در همسایگی تزارها»

۴. آذین نظری در «کابینت»

۵. دلارام صفری در «باردو»

۶. سارا بهرامی در «یخ‌بستگی»

۷. الناز حبیبی در «در همسایگی تزارها» و «جزیره لؤلؤ»

۸. ریما رامین‌فر در «آتش‌سوزی‌ها»

۹. الهه شه‌پرست در «یک فیل ناپدید شده است»

۱۰. مبینا کلاته در «ملکه زیبایی لی‌نین»

بهترین کارگردانی تئاتر

۱. محمد شاکری برای «آداب شکار روباه»

۲. مرتضی میرمُنتظمی برای «آتش‌سوزی‌ها»

۳. محمد برهمنی برای «شاخ بی‌سر»

۴. ستاره پسیانی برای «جزیره لؤلؤ»

۵. آرش اشاداد برای «اژدهاک»

۶. احمد سلگی برای «یخ‌بستگی»

۷. امیرحسین جوانی برای «در انتظار گودو»

۸. ابراهیم پشت‌کوهی برای «مثل آب برای شکلات»

بهترین تهیه‌کننده تئاتر

۱. محمد قدس برای «بیهوده»، «آتش‌سوزی‌ها»، «در همسایگی تزارها»، «رامسس دوم» و «پرنده سیاه»

۲. سام درخشانی برای «تلقین»

۳. سجاد افشاریان برای «قتل آقای هاورشام»، «در انتظار گودو»، «منو یادت میاد؟» و «قصاب»

۴. سامان خلیلیان برای «درد»، «چهارشنبه‌سوری»، «کشتارگاه» و «کمدی آغاز»

۵. علی اوجی برای «شاه لیر؛ روایتی آهنگین»

بهترین دستاورد فنی تئاتر

۱. «جزیره لؤلؤ»

طراحی لباس: شیما میرحمیدی

طراحی صحنه: امیرحسین دوانی

طراحی نور: نیلوفر نقیب ساداتی و محمدرضا رحمتی

۲. «هفت خوان پینوکیو»

طراحی لباس: الهام حمیدانی

طراحی صحنه: دانیال سیاحی

۳. «لولوی آوازه‌خوان»

طراحی لباس: غزال قیومی

طراحی صحنه: علیرضا حائری‌زاده

۴. «مثل آب برای شکلات»

طراحی صحنه: ابراهیم پشت‌کوهی

۵. «شاخ بی‌سر»

طراحی صحنه: فرشید جعفری

۶. «رویای رومئو در نیمه‌شب ناآرام ژولیت»

طراحی نور: سارا حسین‌پور

۷. «شهر گناه»

طراحی نور: علی کوزه‌گر

۸. «در انتظار گودو»

طراحی صحنه: امیرحسین جوانی و کوشنا شاهرخی

۹. «شاه لیر؛ روایتی آهنگین»

طراحی صحنه: امیرحسین دوانی

طراحی لباس: مقدی شاه‌میریان

طراحی نور: علی کوزه‌گر

بهترین نمایش عروسکی و کودک

۱. «اوکاپی»، زهرا ناظری

۲. «لولوی آوازه‌خوان»، الهه کیان‌فرد

۳. «هیرکانیا؛ دره گم‌شده»، اسماعیل رحیمی سروش

۴. «هفت خوان پینوکیو»، دانیال سیاحی

۵. «کدو قلقله‌زن»، سینا نورایی

استعداد تازه تئاتر ایران (نشان علی معلم)

۱. «تلقین»، کارگردانی: احسان دبیر

۲. «من، او، آن»، کارگردانی: مهتاب مرادی

۳. «قتل آقای هاورشام»، گروه بازیگران

۴. «مکبث، خنجری در ذهن»، کارگردانی: مهران یاراحمدی

۵. «میرزا مخنث»، کارگردانی: صالح رجایی

بهترین بازیگر عظیم صحنه‌ای

۱. الیکا عبدالرزاقی برای «شاه لیر؛ روایتی آهنگین»

۲. احمد ساعت‌چیان برای «شاه لیر؛ روایتی آهنگین»

۳. بورژین عبدالرزاقی برای «شاه لیر؛ روایتی آهنگین»

۴. محمدرضا قنبری برای «کوراغلو»

۵. شاهرخ نخعی برای «کوراغلو»

۶. علی شادمان برای «کنسرت‌نمایش آرش»

۷. حمید صفت برای «کنسرت‌نمایش آرش»

۸.طناز طباطبایی برای «کنسرت‌نمایش آرش»

۹. شیدا خلیق برای «کنسرت‌نمایش آرش»

۱۰. وانیار قدس برای «کنسرت‌نمایش آرش»

دبیرخانه چهارمین مراسم تئاتر و موسیقی علی معلم (تندیس حافظ) اعلام کرد که فهرست کامل آثار نمایشی مورد بررسی و ارزیابی هیئت انتخاب این دوره، به‌زودی از طریق رسانه‌های رسمی جشن حافظ منتشر خواهد شد.

فهرست نامزدهای بخش بهترین نمایشنامه‌نویسی چهارمین مراسم تئاتر و موسیقی علی معلم (تندیس حافظ) نیز به‌زودی اعلام و منتشر می‌شود.