به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، در راستای تقویت پیوند میان زیست‌بوم علم و فناوری و بخش تولید، تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری و شرکت شهرک‌های کشاورزی به امضا رسید. این همکاری با هدف توسعه ظرفیت‌های فناورانه در بخش کشاورزی، شناسایی نیازهای فناوری و بهره‌گیری از توان شرکت‌های دانش‌بنیان در توسعه شهرک‌های کشاورزی شکل گرفته است.

در این نشست، عبدالرضا بازدار، سرپرست شرکت شهرک‌های کشاورزی، با اشاره به ظرفیت‌های این مجموعه در حوزه‌های گلخانه‌ای، دامپروری و شیلات، شهرک‌های کشاورزی را بستری مناسب برای استقرار و توسعه فناوری‌های نوین دانست.

وی با تأکید بر ضرورت استفاده از دانش روز در تمامی مراحل ایجاد و توسعه شهرک‌ها اظهار کرد: بهره‌گیری از فناوری باید از مرحله مطالعات و طراحی آغاز شود و در ادامه، احداث زیرساخت‌ها، ساخت و تجهیز واحدهای تولیدی و تکمیل حلقه‌های زنجیره ارزش محصولات کشاورزی را در بر بگیرد.

به گفته بازدار، استفاده هدفمند از فناوری‌های نوین می‌تواند به افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های تولید و ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیری محصولات کشاورزی کمک کند. وی همچنین توسعه همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان، دانشگاه‌ها و مراکز علمی را فرصتی برای استفاده از ظرفیت‌های تخصصی کشور در مسیر تحول شهرک‌های کشاورزی عنوان کرد.

تقویت همکاری‌های فناورانه در زنجیره ارزش کشاورزی

امیرحسین صفرقلی، مدیر برنامه ملی ارتقای فناوری در زنجیره ارزش محصولات گلخانه‌ای و شیلاتی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، نیز با اشاره به تعاملات و همکاری‌های پیشین دو مجموعه، امضای این تفاهم‌نامه را گامی در جهت گسترش همکاری‌های فناورانه و ارتقای سطح فناوری در زنجیره ارزش محصولات کشاورزی ارزیابی کرد.

وی توسعه تولید محصولات داخلی با تکیه بر دانش و فناوری‌های نوین را از محورهای مهم این همکاری دانست و بر تداوم تعاملات مشترک برای تحقق اهداف اقتصاد دانش‌بنیان در بخش کشاورزی تأکید کرد.

در ادامه، عبدالحسن بهرامی، رئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، با اشاره به ظرفیت‌های شهرک‌های کشاورزی برای استقرار فعالیت‌های فناورانه، بر آمادگی معاونت علمی برای همکاری در اجرای مفاد این تفاهم‌نامه تأکید کرد.

وی بهره‌گیری از توانمندی شرکت‌های دانش‌بنیان و ظرفیت‌های زیست‌بوم فناوری کشور را راهکاری مؤثر برای پاسخ‌گویی به نیازهای فناورانه بخش کشاورزی دانست و توسعه تعامل میان مجموعه‌های اجرایی و فناور را در این مسیر ضروری عنوان کرد.

از شناسایی نیازهای فناورانه تا تجاری‌سازی فناوری

این تفاهم‌نامه با هدف ایجاد ارتباط مؤثر میان ظرفیت‌های علمی و فناورانه کشور و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی تدوین شده است. شناسایی و رفع نیازهای فناورانه، تسهیل حضور و فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان در شهرک‌های کشاورزی، حمایت از توسعه و تجاری‌سازی فناوری‌های مورد نیاز و ارتقای بهره‌وری، از محورهای اصلی این همکاری به شمار می‌روند.

شرکت شهرک‌های کشاورزی با برخورداری از زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های اجرایی در ایجاد و توسعه مجتمع‌های تولیدی، می‌تواند زمینه اتصال شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان به نیازهای واقعی بخش کشاورزی را فراهم کند. از این منظر، اجرای مفاد تفاهم‌نامه می‌تواند به شکل‌گیری شهرک‌هایی با رویکرد فناورمحور، هوشمند و دانش‌بنیان کمک کند.

انتظار می‌رود با اجرای برنامه‌های مشترک و استفاده از ظرفیت‌های تخصصی و اجرایی دو مجموعه، زمینه توسعه فناوری‌های نوین، افزایش بهره‌وری منابع، ارتقای ارزش افزوده محصولات و گسترش الگوهای نوین تولید در بخش کشاورزی کشور فراهم شود.