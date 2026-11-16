عاطفه توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ظرفیت‌ها و استعدادهای قابل توجه بانوان این استان در رشته بسکتبال، کمبود منابع مالی و نبود حامیان مالی را مهم‌ترین چالش پیش‌روی توسعه این رشته ورزشی عنوان کرد.

وی اظهار کرد: ورزش بانوان با مشکلات متعددی مواجه است، اما عمده مشکلات ما به مسائل مالی و نبود اسپانسر برای حمایت از تیم‌ها بازمی‌گردد؛ این در حالی است که ورزشکاران مستعدی در استان داریم که توانایی حضور در تیم‌های خوب و شرکت در رقابت‌های کشوری را دارند و می‌توان با حمایت مناسب، زمینه پرورش و پیشرفت آن‌ها را فراهم کرد.

مسئول امور بانوان هیئت بسکتبال چهارمحال و بختیاری افزود: متأسفانه استان در بخش بانوان از حامیان مالی مناسبی برخوردار نیست و اعتبارات اختصاص‌یافته از سوی اداره کل ورزش و جوانان نیز بسیار محدود است و پاسخگوی هزینه‌های تیم‌ها و برنامه‌های هیئت نیست.

توکلی با اشاره به کاهش ظرفیت‌های حمایتی برای جذب اسپانسر بیان کرد: در گذشته امکان استفاده از ظرفیت مالیاتی شرکت‌ها و کارخانه‌ها برای حمایت از فعالیت‌های ورزشی وجود داشت، اما با حذف این امکان، جذب حامی مالی نیز دشوارتر شده است. امیدواریم شرایطی فراهم شود تا بتوانیم با مراجعه به واحدهای تولیدی و شرکت‌ها، حمایت آن‌ها را برای حضور تیم‌های بانوان در مسابقات کشوری جلب کنیم.

وی ادامه داد: افزایش هزینه‌ها و شهریه‌ها موجب شده است خانواده‌ها نیز مانند گذشته توان حمایت مالی از فرزندان خود را نداشته باشند. در نتیجه، برخی ورزشکاران به دلیل مشکلات اقتصادی به‌صورت نامنظم در تمرینات حاضر می‌شوند و این مسئله روند آماده‌سازی تیم‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

توکلی با اشاره به کاهش حمایت‌های بخش امور بانوان اداره کل ورزش و جوانان گفت: در سال‌های گذشته معاونت امور بانوان حمایت‌های بیشتری از تیم‌های ورزشی داشت و در حد توان برای تأمین تجهیزاتی مانند لباس و توپ به هیئت‌ها کمک می‌کرد، اما در سال‌های اخیر این حمایت‌ها نیز کاهش یافته و عملاً امکان استفاده از این ظرفیت مانند گذشته وجود ندارد.

استعدادهای ارزشمند بسکتبال بانوان در شهرستان‌های استان

مسئول امور بانوان هیئت بسکتبال چهارمحال و بختیاری با تأکید بر ظرفیت بالای استان در رشته بسکتبال تصریح کرد: استعدادهای بسیار خوبی در نقاط مختلف استان وجود دارد. برای مثال، در برخی شهرستان‌ها از نظر فیزیکی و قامت، دختران شرایط مناسبی برای فعالیت در رشته بسکتبال دارند و در مناطقی مانند فارسان نیز ورزشکاران مستعدی حضور دارند، اما کمبود نیروی انسانی و مشکلات مالی مانع از اجرای گسترده برنامه‌های استعدادیابی و پرورش این استعدادها شده است.

وی درباره وضعیت تیم‌های پایه استان گفت: در حال حاضر تیم نونهالان استان در مسابقات منطقه‌ای کشور عملکرد خوبی داشته و پس از حضور در رقابت‌های منطقه پنج کشور که به میزبانی کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد، موفق به کسب رتبه دوم گروه خود و صعود به مرحله بعدی شد.

توکلی با اشاره به اهمیت میزبانی رقابت‌های کشوری افزود: علاقه‌مند بودیم میزبانی مسابقات رده‌های پایه را نیز برعهده بگیریم، چراکه میزبانی رقابت‌ها علاوه بر ایجاد انگیزه در خانواده‌ها و ورزشکاران، موجب تشویق سایر علاقه‌مندان به حضور در این رشته می‌شود، اما تاکنون حمایت لازم از سوی دستگاه‌های مربوط برای تحقق این موضوع صورت نگرفته است.

آماده‌سازی تیم بانوان برای حضور در لیگ دسته دو

وی در ادامه از برنامه‌ریزی برای حضور یک تیم بانوان استان در رقابت‌های لیگ دسته دو کشور خبر داد و اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۲۰ ورزشکار برای حضور در این رقابت‌ها آماده می‌شوند که بیشتر آن‌ها دانشجو هستند و از شهرستان‌های مختلف استان از جمله بروجن، فارسان و فرخ‌شهر در تمرینات حضور پیدا می‌کنند.

مسئول امور بانوان هیئت بسکتبال چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه آماده‌سازی این تیم با مشکلات مالی همراه است، گفت: با وجود تلاش مربیان برای آماده‌سازی تیم و برنامه‌ریزی جهت برگزاری دیدارهای دوستانه و تدارکاتی با تیم‌های استان‌های همجوار، هنوز حامی مالی مشخصی برای این تیم نداریم.

توکلی ادامه داد: با خانواده ورزشکاران جلساتی برگزار کرده‌ایم و از آن‌ها خواسته‌ایم در کنار پیگیری‌های هیئت، از طریق شرکت‌ها، کارخانه‌ها و افراد آشنا برای جذب کمک مالی اقدام کنند. پیش‌بینی می‌شود مسابقات این تیم در اواخر آذرماه برگزار شود و امیدواریم با تأمین هزینه‌ها بتوانیم شرایط حضور شایسته تیم را فراهم کنیم.

شناسایی ۳۵ استعداد برتر مینی‌بسکتبال استان

وی با اشاره به فعالیت‌های استعدادیابی در رده‌های پایه اظهار کرد: روز ۲۳ مهرماه، نماینده فدراسیون بسکتبال، خانم یزدانی، به استان سفر کرد و در برنامه‌ای یک‌روزه، حدود ۵۰ ورزشکار مینی‌بسکتبال متولد سال ۱۳۹۳ به بعد از سراسر استان مورد ارزیابی قرار گرفتند.

توکلی افزود: این ورزشکاران با توجه به شاخص‌هایی از جمله شرایط جسمانی، قد، توانایی‌های فردی و مهارت‌های مرتبط با رشته بسکتبال توسط مربیان استان معرفی شدند و نماینده فدراسیون نیز عملکرد آن‌ها را از نظر فنی و تیمی بررسی کرد.

وی با اشاره به بازخورد مثبت نماینده فدراسیون گفت: خوشبختانه خانم یزدانی ارزیابی بسیار مثبتی از سطح استعداد و توانایی‌های بچه‌های استان داشتند و حتی پس از بازگشت به فدراسیون نیز از ظرفیت بالای این ورزشکاران صحبت کرده بودند. در ادامه پیگیری‌ها، ۳۵ ورزشکار مستعد و برتر شناسایی شدند و اسامی آن‌ها برای برنامه‌ریزی و پیگیری‌های بعدی به فدراسیون ارسال شده است.

مسئول امور بانوان هیئت بسکتبال چهارمحال و بختیاری با تأکید بر ضرورت حمایت از این استعدادها خاطرنشان کرد: شناسایی استعدادها به‌تنهایی کافی نیست و برای رشد و پرورش آن‌ها باید هزینه‌های مربیگری، تمرینات تخصصی و برنامه‌های آماده‌سازی تأمین شود. هیئت به‌تنهایی توان پرداخت تمام این هزینه‌ها را ندارد و خانواده‌ها نیز نمی‌توانند در تمام مراحل بار مالی این مسیر را بر دوش بکشند.

توکلی در پایان با اشاره به دعوت مکرر ورزشکاران استان به اردوهای مختلف و برنامه‌های فدراسیون گفت: اسامی ورزشکاران دعوت‌شده از استان در اختیار اداره کل ورزش و جوانان نیز قرار می‌گیرد و این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت و فعالیت هیئت بسکتبال استان است. انتظار داریم با توجه به استعدادهای موجود و موفقیت‌هایی که ورزشکاران ما کسب می‌کنند، حمایت مؤثرتری از این رشته صورت بگیرد تا بتوانیم از ظرفیت بانوان بسکتبالیست چهارمحال و بختیاری به بهترین شکل استفاده کنیم.



