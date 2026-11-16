به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قاری‌قرآن ظهر دوشنبه در هفتمین جلسه کمیسیون مدیریت اجرایی ایمنی حمل‌ونقل استان اصفهان در سال ۱۴۰۵، با تأکید بر ضرورت ارتقای استانداردهای ایمنی در شبکه راه‌های استان اظهار کرد: ایمنی سفرهای جاده‌ای تنها با بهسازی آسفالت و اصلاح مسیر تأمین نمی‌شود، بلکه مجموعه‌ای از زیرساخت‌های فنی، خدماتی و پشتیبانی باید به‌صورت هم‌زمان فراهم شود تا شرایط سفر ایمن برای شهروندان و مسافران مهیا باشد.

وی با اشاره به وضعیت فضاهای توقف و استراحت در آزادراه‌های استان افزود: در برخی مسیرهای پرتردد، فاصله میان مجتمع‌های خدماتی و استراحتگاه‌ها پاسخگوی نیاز رانندگان نیست و لازم است ظرفیت‌های جدید برای ایجاد توقفگاه‌های استاندارد شناسایی شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان تصریح کرد: انتخاب محل این توقفگاه‌ها باید با توجه به فاصله ایمن از مسیر اصلی، موقعیت جغرافیایی مناسب و ظرفیت پذیرش خودروها و مسافران انجام شود تا ضمن تأمین رفاه کاربران جاده‌ای، ایمنی تردد نیز حفظ شود.

قاری‌قرآن با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف نواقص باقی‌مانده در محورهای مواصلاتی استان ادامه داد: پروژه‌های ایمن‌سازی باید تا حصول نتیجه نهایی پیگیری شوند و انجام بخشی از عملیات عمرانی نباید موجب توقف رسیدگی به سایر نیازهای ایمنی مسیر شود.

کمبود شانه راه و ضعف علائم هشداردهنده در محور زواره

وی در تشریح برخی مشکلات محورهای مورد بررسی در این نشست گفت: محور زواره با نواقصی از جمله کمبود شانه راه، ضعف علائم هشداردهنده و نارسایی خط‌کشی در برخی مقاطع مواجه است که این موارد نیازمند رسیدگی جدی دستگاه‌های متولی است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان تأکید کرد: اصلاح این نواقص باید در اولویت برنامه‌های ایمن‌سازی قرار گیرد تا خطر بروز تصادفات در این مسیر کاهش یابد و رانندگان با شرایط ایمن‌تری تردد کنند.

قاری‌قرآن همچنین با اشاره به مسائل مطرح‌شده درباره محور کاشان ـ قم، بر ضرورت پیگیری مطالبات این مسیر از طریق دستگاه‌های ملی تأکید کرد و گفت: مکاتبات و درخواست‌های باقی‌مانده باید تعیین تکلیف شود و عملیات خط‌کشی و اقدامات تکمیلی برای ارتقای ایمنی این محور نیز استمرار داشته باشد.

آماده‌سازی تجهیزات و نیروهای امدادی برای زمستان

وی در بخش دیگری از سخنان خود، آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای مواجهه با شرایط زمستانی را از اولویت‌های مهم مدیریت ایمنی حمل‌ونقل استان برشمرد و اظهار کرد: با نزدیک شدن به فصل بارندگی و احتمال وقوع برف، یخبندان و لغزندگی جاده‌ها، هماهنگی میان فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها، اداره‌کل راهداری و سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان باید از هم‌اکنون تقویت شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان با اشاره به تجربه سال گذشته و اجرای برنامه‌های هماهنگ در پنج منطقه با محوریت فرمانداری‌ها خاطرنشان کرد: شناسایی نقاط آسیب‌پذیر، پیش‌بینی تجهیزات و ماشین‌آلات موردنیاز، سازماندهی نیروهای عملیاتی و تعیین مسئولیت دستگاه‌ها پیش از آغاز بارش‌ها، نقش مهمی در مدیریت شرایط بحرانی و جلوگیری از حوادث جاده‌ای دارد.

قاری‌قرآن تأکید کرد: آمادگی برای اجرای طرح زمستانی نباید به زمان آغاز بارش‌ها موکول شود و همه دستگاه‌های مسئول باید پیش از بروز شرایط نامساعد جوی، ظرفیت‌های عملیاتی و امکانات موردنیاز خود را آماده کنند.

وی هدف از این اقدامات را کاهش مخاطرات سفر، ارتقای سطح خدمات‌رسانی به کاربران جاده‌ای و افزایش آمادگی استان برای مدیریت حوادث احتمالی در محورهای مواصلاتی عنوان کرد.