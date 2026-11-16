به گزارش خبرنگار مهر، تیم های ملی فوتبال ایران و عراق در دیداری تدارکاتی شامگاه سه شنبه 26 آبان و در ورزشگاه بین المللی شهر بصره به مصاف هم خواهند رفت.

«مهدی کاظم» کارشناس فوتبال عراق در گفتگو با شبکه «الرابعه الریاضیه» درباره دیدار تیم ملی این کشور مقابل ایران اظهار داشت: هر تیمی با هدف مشخصی در این مسابقات شرکت کرده و یکی از اهداف مهم ما نیز شناسایی بازیکنان جدید است. با این حال نباید فراموش کنیم که این رقابت‌ها در رده‌بندی فیفا تأثیرگذار است و هواداران انتظار دارند تیم ملی بهترین عملکرد خود را به نمایش بگذارد تا جایگاه عراق در این رده‌بندی دچار افت نشود.

وی افزود: این مسابقات از نظر رده‌بندی فیفا اهمیت زیادی دارد و باید از جایگاه خود محافظت کنیم. برای مثال دیدار مقابل لبنان نیز می‌تواند بر رده‌بندی ما تأثیر بگذارد و به همین دلیل مسابقه مهمی محسوب می‌شد.

این کارشناس فوتبال عراق با اشاره به ضرورت میدان دادن به بازیکنان جوان تصریح کرد: ما همیشه بازیکنان مختلفی را آزمایش می‌کنیم و ترکیب ثابتی نداریم. به همین دلیل از کادر فنی می‌خواهیم به بازیکنان جوان فرصت بدهد تا توانایی‌های خود را نشان دهند. اینجا تیم ملی عراق است و شرایط آن با یک باشگاه متفاوت است که ممکن است غیبت یک یا دو بازیکن روی عملکردش تأثیر بگذارد.

کاظم ادامه داد: هر بازیکنی باید از فرصتی که در اختیارش قرار می‌گیرد استفاده کند. حتی اگر یک بازیکن فقط ۱۰ یا ۱۵ دقیقه فرصت حضور در زمین داشته باشد، باید از همان زمان برای اثبات توانایی‌هایش بهره ببرد. تیم ملی متعلق به همه بازیکنان است و هر فردی که بتواند وظایفش را به‌خوبی انجام دهد شایسته دریافت فرصت بیشتر خواهد بود.

وی با اشاره به مسابقات پیش‌روی تیم ملی عراق خاطرنشان کرد: ما در آینده رقابت‌های مهمی در پیش داریم و باید بازیکنان مستعد فرصت نشان دادن توانایی‌هایشان را پیدا کنند. نباید به یک بازیکن مشخص متکی باشیم تیم ملی همواره به خون تازه و بازیکنان جدید نیاز دارد و کادر فنی باید در کنار حفظ بازیکنان باتجربه، زمینه حضور استعدادهای تازه را نیز فراهم کند.