به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد اسلامی ، بعد از ظهر دوشنبه در جلسه ستاد توسعه کشتهای گلخانه ای شهرستان قرچک، توسعه کشت‌های گلخانه‌ای را از ظرفیت‌های مهم شهرستان برای افزایش بهره‌وری، مدیریت مصرف آب، ایجاد اشتغال و تقویت تولید دانست و بر ضرورت حمایت از کشاورزان و تولیدکنندگان تأکید کرد.

وی همچنین خواستار تسریع در فرآیند بررسی درخواست‌ها و صدور مجوزهای مورد نیاز متقاضیان شد و افزایش سهمیه گاز اضطراری گلخانه‌های فعال و دارای سابقه کشت را از مطالبات مهم این بخش عنوان کرد.

فرماندار قرچک با تأکید بر لزوم هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان، رفع موانع زیرساختی و تسهیل فعالیت واحدهای تولیدی را ضروری دانست.

در ادامه این نشست، معاون سازمان جهاد کشاورزی استان تهران نیز با تشریح سیاست‌های بخش کشاورزی در زمینه توسعه کشت‌های گلخانه‌ای، بر افزایش بهره‌وری منابع آبی، تأمین سوخت مورد نیاز و حمایت از سرمایه‌گذاران این حوزه تأکید کرد.

همچنین موضوعاتی از جمله صدور مجوزهای تأسیس و بهره‌برداری، تأمین تسهیلات بانکی و الزامات قانونی شناسنامه‌دار شدن واحدهای تولیدی و محصولات کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت و بر ثبت اطلاعات در سامانه‌های مربوط و حرکت به سمت تولید محصولات سالم و قابل ردیابی تأکید شد.