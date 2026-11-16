به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا کرمی در نشست کمیسیون ایمنی راه‌های استان، با بیان اینکه در ۶ ماهه امسال، شمار تلفات جاده‌ای در استان زنجان ۱۳۹ نفر بوده است، گفت: بر اساس آمارها به‌طور میانگین هر ۳۴ ساعت یک نفر، هر هفته پنج نفر و هر ماه ۲۱ نفر در جاده‌های استان بر اثر سوانح رانندگی جان خود را از دست می‌دهند.

وی گفت:در این مدت، تعداد مصدومان تصادفات در استان نیز از سه هزار و ۴۹۸ نفر در مدت مشابه سال گذشته به سه هزار و ۷۱۱ نفر رسیده است؛ آماری که استان را در رتبه هفتم کشور از نظر شمار مصدومان قرار می‌دهد.

کرمی با بیان اینکه آمار تلفات همچنان نگران‌کننده است، افزود: حتی جان‌ باختن یک نفر در جاده نیز قابل‌قبول نیست و تلاش مجموعه دستگاه‌های مسئول باید معطوف به کاهش مستمر این آمار باشد.

معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان زنجان گفت: در سال ۱۴۰۴ در استان زنجان ۲۵۵ نفر در سوانح رانندگی جان باختند که این آمار کاهش ۶.۶ درصدی را نشان می‌دهد.

کرمی با اشاره به عوامل وقوع تصادفات اظهار کرد: تحلیل آمارهای تصادفات نشان می‌دهد، عامل انسانی به تنهایی در ۵۷ درصد و به طور مشترک با سایر عوامل در ۹۳ درصد تصادفات نقش داشته است. بی‌توجهی به جلو با سهم ۳۴ درصدی، تخطی از سرعت مطمئنه ۱۶ درصد، انحراف به چپ ۱۴ درصد، خستگی و خواب‌آلودگی هشت درصد، رعایت‌نکردن حق‌تقدم با سهم ۶ درصدی و ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه با سهم ۶ درصدی از علل اعلام‌شده بوده‌اند. سایر عوامل نیز ۱۵ درصد از موارد را شامل می‌شود.

وی افزود: گروه سنی ۱۸ تا ۳۹ سال سهم قابل‌توجهی از تصادفات را به خود اختصاص داده‌اند و شهرستان زنجان بیشترین سهم را در میان شهرستان‌های استان دارد همچنین شهرستان خدابنده در شاخص مربوط به تصادفات منجر به جرح مطرح شده است.

معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری استان زنجان با اشاره به برنامه‌های ارتقای ایمنی کاربران آسیب‌پذیر گفت: بخشی از اقدامات فرهنگی اداره‌کل، آموزش دانش‌آموزان، عابران پیاده و موتورسواران به‌ویژه در روستاهای واقع در حاشیه راه‌هاست. در مدارس حاشیه راه‌های روستایی، همکاران راهداری با برگزاری دوره‌های آموزشی و توزیع بسته‌ها و بروشورهای آموزشی، نکات ایمنی را به دانش‌آموزان منتقل می‌کنند. توسعه این برنامه‌ها با همکاری آموزش‌وپرورش می‌تواند اثربخشی بیشتری داشته باشد.

وی با بیان اینکه موتورسواران نیز از کاربران آسیب‌پذیر راه‌ها هستند، افزود: بر اساس آمار مطرح‌شده در جلسه، حدود ۱۵ تا ۱۶ درصد تلفات جاده‌ای به موتورسواران مربوط است. استفاده‌ نکردن از کلاه ایمنی یکی از عوامل مهم آسیب‌دیدگی و جان‌باختن آنان است؛ ازاین‌رو آموزش حضوری در روستاها و ترویج استفاده از کلاه ایمنی باید پیگیری شود. آموزش دانش‌آموزان درباره عبور ایمن از جاده‌ها و معابر محل تردد خودروها نیز از دیگر محورهای این برنامه‌هاست.

کرمی همچنین از ظرفیت آموزش مجازی و سامانه «شاد» برای انتقال پیام‌های آموزشی یاد کرد و خواستار گسترش همکاری دستگاه‌های فرهنگی و آموزشی در تولید و انتشار محتوای مرتبط با ایمنی ترافیک شد.

وی تأکید کرد: کاهش تلفات جاده‌ای نیازمند مشارکت همه دستگاه‌ها و استفاده از ظرفیت‌های آموزشی، فرهنگی و رسانه‌ای استان است و امید داریم با استمرار همکاری‌ها و اجرای منسجم برنامه‌ها، فرهنگ ترافیکی ارتقا یابد و شمار جان‌باختگان و مصدومان سوانح رانندگی کاهش پیدا کند.