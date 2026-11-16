معصومه نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس نقشه‌های پیش‌یابی، از امروز تا روز پنجشنبه روند کاهش نسبی دمای هوا در سطح استان ادامه دارد و این موضوع به‌ویژه در مناطق کوهستانی و سردسیر محسوس‌تر خواهد بود.

وی افزود: در حال حاضر ایستگاه بلداجی با ثبت دمای منفی ۲ درجه سانتی‌گراد، سردترین نقطه استان است و با توجه به تداوم کاهش دما، احتمال یخبندان شبانه در برخی مناطق وجود دارد.

نوروزی با توصیه به شهروندان گفت: با توجه به شرایط جوی پیش‌رو، به‌ویژه در ارتفاعات و محورهای کوهستانی، رعایت نکات ایمنی از جمله همراه داشتن تجهیزات مناسب و احتیاط در تردد ضروری است.

وی تصریح کرد: استان چهارمحال و بختیاری به دلیل موقعیت جغرافیایی و ارتفاع زیاد، معمولاً زودتر از بسیاری از مناطق کشور وارد شرایط سرد زمستانی می‌شود و همین موضوع اهمیت اطلاع‌رسانی به‌موقع هواشناسی را دوچندان می‌کند. کاهش دما در این فصل علاوه بر تأثیر بر فعالیت‌های روزمره، می‌تواند بر وضعیت راه‌ها و مصرف انرژی نیز اثرگذار باشد.

نوروزی تاکید کرد: در چنین شرایطی، توجه به هشدارهای صادرشده و برنامه‌ریزی مناسب برای فعالیت‌های خارج از منزل، به‌ویژه برای گروه‌های حساس و ساکنان مناطق مرتفع، اهمیت ویژه‌ای دارد.